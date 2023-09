Severní Korea se chlubí jadernou ponorkou. Je ale jaderná jen napůl

Severokorejská státní tisková agentura KCNA odvysílala záběry ze zařazení první „taktické jaderné ponorky“ do provozu. Podle expertů ale na nich není nic, co by nasvědčovalo tomu, že se komunistický stát zařadil k několika málo zemím, které díky jaderným ponorkám disponují schopností zaútočit nepozorovaně z moře jadernou zbraní na jakékoliv místo na světě.