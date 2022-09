Německo chce na hranici s Českem kontroly, mluví o drastickém nárůstu migrace

Bez zavedení stálých německých kontrol na hranici s Českou republikou prakticky nebude možné zastavit proud migrantů, kteří nyní právě touto cestou míří do Německa. V rozhovoru pro agenturu ČTK to v pondělí prohlásil šéf německých policejních odborů (DPolG) Heiko Teggatz.

Uvedl, že nejlepším řešením by byla spolupráce s Prahou, která by obdobné hraniční kontroly zavedla se Slovenskem.

Teggatz v rozhovoru pro dnešní vydání deníku Bild řekl, že drastický nárůst případů vstupu migrantů do Německa bez potřebných dokladů je nejvyšší od roku 2015. Tehdy Evropa čelila bezprecedentnímu přívalu běženců a migrantů, především ze Sýrie a Iráku, ale také ze severu Afriky či Afghánistánu.

Policejní odbory uvádějí, že letos v červnu spolková policie zaznamenala 2000 takových případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Německa a že to byl v meziročním srovnání nárůst o 140 procent. DPolG v tiskovém prohlášení poznamenaly, že v srpnu už to bylo 3000 případů, a to jen na sasko-české hranici.

Teggatz v pondělí ČTK řekl, že převáděči si vytvořili nové pašerácké trasy z Balkánu, které nyní vedou do Německa přes Slovensko a Česko.

„To souvisí s tím, že Rakousko zpřísnilo hraniční kontroly s Maďarskem, protože dosud vedl migrační proud přes Rakousko a Maďarsko,“ řekl. Přesun trasy na Slovensko a Česko je podle něj očividný.

Ministryně vnitra Nancy Faeserová by podle Teggatze měla okamžitě nařídit stacionární hraniční kontroly s Českem, jaké dlouhodobě kvůli migrační krizi Německo provádí na pomezí s Rakouskem.

„S pevnými kontrolami na německo-českých hranicích a v nejvýhodnějším případě i zavedení kontrol na česko-slovenských hranicích Českou republikou by se tento proud do Evropy mohl zastavit tak, jak to děláme již roky na rakouské hranici,“ řekl šéf německých policejních odborů. Doplnil, že právě proto po Faeserové stálé kontroly žádá.

Na dotaz, zda by Česko mohlo podniknout nějaká opatření, aby se kontrolám na německo-české hranici předešlo, Teggatz odpověděl, že by to podle jeho názoru by bylo obtížné. „Těžko,“ řekl. „Šlo by to těžko, protože sám znám průběh hranice mezi Českem a Slovenskem, která vede přes lesy,“ vysvětlil. Uvedl, že ani zesílené nasazení české policie na pomezí se Slovenskem by zřejmě migrační proud do Německa nezastavilo.