Slovenský parlament schválil změnu ústavy nutnou k vypsání nových voleb

Slovensko jde vstříc konci roku s vládou v demisi a s nejasným vědomím toho, co se bude dít dál. Dlouhodobé napětí ve slovenské vládní koalici, které se točilo především kolem role expremiéra a člena vlády Igora Matoviče (OĽaNO), vyvrcholilo pádem kabinetu. Část poslanců je teď ale proti vypsání předčasných voleb. Co to pro Slovensko znamená?