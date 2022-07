Zastaví Rusové plynovod? Německá vláda chystá obyvatele na náraz

„Jsou to ostré, extrémně ostré zbraně,“ prohlásil Habeck o změnách v energetickém zákoně. Insolvence energetických společností, k níž by došlo bez přijatých změn, by však podle ministra dopadla na Němce ještě tvrději. Pád plynárenských společností by vyvolal dominový efekt a poškodil by celou ekonomiku – podobně jako pád bankovního domu Lehman Brothers v roce 2008 uspíšil světovou finanční krizi.