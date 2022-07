Němci řeší, jak dlouho se sprchovat

„Řídím se tím, co doporučuje moje ministerstvo. Výrazně jsem zkrátil dobu sprchování,“ odpověděl ministr na otázku, jak ve svém běžném životě zareagoval na rostoucí ceny energií a omezené dodávky ruského zemního plynu.

Duschschaum vorm Mund: Seit einer Äußerung von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist in Deutschland ein Streit über die Länge und Temperatur des Duschvorgangs entbrannt. Wie kindisch. #SZPlus https://t.co/KmSAQ23d64

„Méně se sprchovat, méně jezdit autem, mít méně osobní svobody, ale zato platit vyšší daně. Tak funguje život, který pro nás vymysleli Zelení,“ napsala Schinková na Twitteru. List Die Welt zase označil výzvy ke kratšímu sprchování za „opovážlivý zásah do soukromé sféry občanů“. Jiná média se však postavila spíš za ministra.

Weniger #duschen , weniger Auto fahren, weniger individuelle Freiheit besitzen, aber mehr Steuern zahlen. So funktioniert das Leben, dass sich die Grünen für uns ersinnen.

Podle veřejnoprávní televize ARD se aspoň jednou denně sprchují téměř dvě třetiny Němců, průměrná doba sprchování se pohybuje od osmi do jedenácti minut. Zhruba pětina spotřebovaného tepla německých domácností jde přitom právě na ohřev vody.

Snížit spotřebu teplé vody by mohly pomoci také nové technologie. Výzkumný projekt tří institucí – RWI-Leibnizova Institutu pro ekonomický výzkum, Univerzity v Bonnu a výzkumné společnosti Center for Advanced Internet Studies provedly experiment se speciální sprchovou hlavicí, která měnila barvu podle množství spotřebované vody. Lidé tak mohli jednoduše vidět, kolik litrů už proteklo. Podle výsledků terénního průzkumu tato inovace na spotřebitele fungovala. Ukázalo se, že by mohla ušetřit až 29 procent energie.