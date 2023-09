Střelba, výbuchy, vraždy. Švédskem zmítá válka gangů, do akce jde armáda

Velká část ve Švédsku působících gangů je zapletena do obchodování s drogami. Švédsko je již dlouho tranzitní zemí pro přepravu kokainu z Latinské Ameriky do Evropy, napsala agentura DPA. Podle webu BNN vzrůstají obavy, že se do obchodu s drogami zapojují i velmi mladí lidé – někdy i děti, kterým je pouhých 10 let.