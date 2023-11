Studoval zde už můj děda. Harvard čelí kritice kvůli přijímací politice

Ulice harvardského kampusu s červenými cihlami po staletí nesly podpatky budoucích amerických osobností. A to od Teddyho Roosevelta po Marka Zuckerberga, napsal web BBC. Nejen díky takové historii je o studium na nejstarší univerzitě v USA takový zájem. Nyní ale čelí kritice poté, co soud, reagující na žalobu neziskové organizace Lawyers for Civil Rights, odhalil, jakým způsobem zvýhodňuje příbuzné absolventů.