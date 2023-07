„Tajemný literární gigant.“ Světová média popisují odkaz Milana Kundery

„Smrt Milana Kundery, giganta francouzské literatury,“ oznamuje úmrtí romanopisce Le Figaro . „Kundera, světově proslulý svým dílem přeloženým do čtyřiceti jazyků, byl v mnoha ohledech záhadným spisovatelem,“ připomíná deník. Figaro dále zmiňuje, že se Kundera v roce 2011 dočkal souborného vydání svého díla v prestižní edici Pléiade francouzského nakladatelství Gallimard. V literárním světě jde o mimořádnou poctu, jaké se dožila jen hrstka autorů.

Španělský deník El País připomíná úryvek z rozhovoru s česko-francouzským autorem z roku 1982. „Necítím se dobře v roli disidenta. Nerad redukuji literaturu a umění na politické čtení. Slovo disident znamená, že člověk předpokládá tezovitou literaturu, a jestli se mi něco hnusí, tak je to právě tezovitá literatura. To, co mě zajímá, je estetická hodnota. Prokomunistická nebo antikomunistická literatura je pro mě v tomto smyslu totéž. Proto se nerad vidím jako disident,“ prohlásil tehdy Kundera.