V Británii se narodilo první dítě s DNA od tří lidí

O narození dítěte informoval deník The Guardian. Díky této metodě asistované reprodukce mohou počít zdravého potomka i matky trpící genetickou poruchou mitochondriální DNA, jejichž dítě by se jinak mohlo narodit s genetickou vadou. Potvrdil to zástupce britského Úřadu pro lidské oplodnění a embryologii (HFEA).