Viceprezident Gazprombanky uprchl z Ruska ke kyjevské domobraně

Bývalý viceprezident Gazprombanky, spadající pod ruský plynárenský koncern Gazprom, Igor Volobujev opustil Rusko a prchnul na Ukrajinu. Zde se zapojil do řad kyjevské domobrany, která válčí proti ruským jednotkám, které na konci února překročily hranice směrem na Ukrajinu. Uvedl tak v rozhovoru se spisovatelem Sergejem Lojkovem pro The Insider.

„Nemohl jsem už v Rusku vydržet. Národností jsem Ukrajinec, narodil jsem se v Ochtyrce a nemohl jsem už dál přihlížet, co Rusko dělá v mé vlasti,“ řekl. Svou návštěvu ve vlasti bere jako pokání a touží se očistit od ruské minulosti. Na válečné Ukrajině plánuje zůstat, dokud Ukrajina nezvítězí. Do rodné země se údajně snažil vrátit už od roku 2004, nicméně tak nemohl učinit z rodinným důvodům, popisuje dále.

Jeho kariéra v Gazprombance nicméně trvala přes dvacet let. Šest let působil jako expert na vztahy s veřejností a po 16 let řídil tamní tiskové oddělení. Po vypuknutí války Ruska proti Ukrajině si sbalil věci a 2. března odjel z Moskvy. Nyní podle svých slov žije u přátel v Kyjevě.

Jeho přátelé v Rusku ho podle jeho slov po vypuknutí války prosili, aby nikomu neříkal, že je Ukrajinec, zatímco jeho příbuzní na Ukrajině se za něj styděli, že žije v Rusku a dělá pro Rusy. Nakonec se proto rozhodl odjet, ačkoliv se v Moskvě necítil nijak ohrožený.

Jednání ruských vojáků na Ukrajině označil za válečný zločin. Kritický je i k samotným Rusům. „Je to zločin spáchaný Putinem, ruským režimem a i ruským národem. Protože tady nevraždí Ukrajince Putin, nekrade záchodové mísy Putin, neznásilňuje Putin. To dělá ruský lid. Zodpovědný za to jsem i já, přestože jsem Ukrajinec. Stydím se a zbytek života strávím pokáním, protože můj díl odpovědnosti je dvakrát větší. Nejsem jen ruský státní příslušník. Narodil jsem se (na Ukrajině) a žil jsem tam 18 let, takže moje zodpovědnost je dvakrát nebo třikrát větší,“ vysvětlil.

Bývalý vysoký úředník okomentoval i nedávná záhadná úmrtí dvou ruských oligarchů a jejich rodin. „Je těžké uvěřit, že by Avajev zastřelil svou 13letou dceru, ženu a pak spáchal sebevraždu,“ řekl k úmrtí bývalého viceprezidenta Gazprombanky Vladislava Avajeva a jeho rodiny.

„Rád bych upřesnil, že byl postavený výš než viceprezident. Byl první viceprezident, což je o dvě pozice výše nade mnou. Nevím, co udělal. Neznali jsme se a nikdy jsem o něm předtím neslyšel (než nastoupil do Gazprombanky). Taky vím, že v době jeho údajné sebevraždy byl pořád viceprezident Gazprombanky. Nevěřím, že by byl schopný zabít vlastní rodinu. Myslím, že to bylo naaranžované. Proč? Těžko říct. Možná něco věděl. Možná představoval hrozbu,“ dodává.

Podle oficiální verze Ruska se přitom Avajev zabil vlastní rukou. List Moskovskij komsomolec napsal, že bankéř spáchal sebevraždu poté, co několik hodin mučil svou manželku, kterou podezíral z cizoložství. Nakonec zavraždil ženu i postiženou třináctiletou dceru, než skoncoval sám se sebou. Těla byla objevena 18. dubna v bytě v Moskvě.

Volobujev se vyjádřil i ohledně druhé možné sebevraždy, tentokrát hlavního účetního plynárenského gigantu Novatek Sergej Protosenje, jeho manželky Natalje a dcery. Oběti našla policie o den později než v případě Avajeva ve španělském letovisku Lloret del Mar.