Z Číny se díky výrobě zbraní stává válečná velmoc. Udělá nabídku Moskvě?

Otázka, zda by se Číně a Rusku hodilo prohloubit spolupráci dodávkami čínských smrtících zbraní, má mnoho úrovní. Cílem tohoto článku je rozebrat tu čistě praktickou, tedy odpovědět na otázku, jak silný dodavatel zbraní vlastně Čína pro Rusko může být.

To je ostatně přinejmenším jeden z nejdůležitějších faktorů, které hrají velkou roli v dilematu, před kterým teď zřejmě Peking a Moskva stojí. Pro kontext jen v krátkosti dodejme, že o možných dodávkách čínských zbraní ruské armádě válčící na Ukrajině se začalo hojně a s plnou vážností spekulovat před necelým měsícem, kdy Spojené státy varovaly , že Čína „smrtící podporu“ Rusku zvažuje.

Zrovna tento týden se tématu dotknul i nový čínský ministr zahraničí Čchin Kang. „Proč by měly Spojené státy požadovat, aby Čína nedodávala zbraně Rusku, když samy prodávají své zbraně Tchaj-wanu,“ prohlásil a dodal, že „ukrajinská krize dospěla do kritického bodu“. Kromě toho také USA varoval, před konfliktem, který může přijít, pokud Spojené státy budou pokračovat v dosavadní politice.

Jeho shrnutí jedním odstavcem může vypadat třeba takto: „Čínský zbrojní průmysl v posledních 30 letech zažívá explozi, a to jak v objemu, tak v technologiích. V roce 1993 Čína mohla v nejlepším případě vyrobit stíhačku, která byla 20 let za západními letouny. Nyní jich vyrábí několik druhů včetně stíhaček páté generace, kterým mohou konkurovat jen americké a ruské stroje. Čína vyrábí tanky, polní artilerii, drony, fregaty, torpédoborce a dokonce i letadlové lodě“.

Tak čínský zbrojní průmysl popsal pro Popular Mechanics Kyle Mizokami, odborník na vojenství přispívající do řady amerických médií. Jeho slova podporují i čísla. I když mohou na první pohled působit trochu rozporuplně.

Čína v tomto ohledu zároveň značně ztrácí na dosavadního hegemona v podobě USA. Za poslední dekády nicméně na rozdíl od USA vykazuje stabilně rostoucí trend. Za 10 let mezi roky 2011 a 2021 se čínské investice do obrany zvýšily o víc jak 130 %, zatímco Spojené státy rostly asi o 6 %.

Asi nejváženějšími a nejcitovanějšími odhady z posledních let jsou analýzy Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI), podle nichž je čínská produkce zbraní druhá největší na světě po USA. Rusko je až na třetím místě s velkým odstupem. Odhad se opírá o prodeje největších zbrojovek včetně těch vnitrostátních.

Až do roku 2020 SIPRI do svých pravidelných zpráv o velikosti zbrojního průmyslu v jednotlivých zemí Čínu neuváděl. První odhad pro Čínu se mu tehdy podařilo udělat díky nově získaným datům o čtyřech největších firmách vyrábějících zbraně v zemi. Ty podle zprávy v roce 2017 dohromady prodaly zbraně v hodnotě 54 miliard dolarů.

„Už to je o 16,4 miliard dolarů více než součet deseti ruských firem ve světovém žebříčku top 100 společností a o 18,4 miliard dolarů víc než 7 britských firem. Reálné číslo je s nejvyšší pravděpodobností nicméně ještě vyšší,“ stojí ve zprávě. Spojené státy podle ní v témž roce prodaly zbraně v hodnotě 226 miliard dolarů.

V nejnovější zprávě vydané na konci loňského roku SIPRI uvádí, že osm čínských firem patřících do žebříčku těch 100 největších z celého světa prodalo zbraně za 109 miliard dolarů. Čínu SIPRI s odkazem na data z roku 2021 popisuje jako jediný stát, jehož zbrojní průmysl rostl nejrychleji ze všech velkých hráčů na světovém poli.

Na otázku, jak moc málo nebo hodně pozadu zůstává čínský průmysl za tím americkým, odpověděl Liang Seznam Zprávám následovně: „Čínský zbrojní průmysl roste rychlým tempem souběžně s navyšováním obranného rozpočtu už 28 let. Je ale potřeba říct, že americký zbrojní průmysl je pořád ještě hodně napřed. V roce 2021 bylo mezi stovkou největších výrobců zbraní 40 amerických společností, které pokryly 51 % prodeje celé stovky firem. Čína je druhá, ale daleko za USA. Na celkovém prodeji stočlenné skupiny firem se podílí 18 %. Pět největších firem je stále amerických“.

Dále Liang ještě vyzdvihl to, co už implicitně vyplývá z nerovnováhy mezi čínskou produkcí a exportem – zatímco USA kromě své armády ve velkém prodává i do světa, Čína asi 90 % produkce nechává „doma“.