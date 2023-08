Žena měla v mozku živého červa. Šlo o první takový případ na světě

Ve vědeckém žurnálu Emerging Infectious Diseases vyšel článek popisující první známý případ nalezení živého parazita druhu Ophidascaris robertsi v těle člověka. Červovitý živočich, který běžně napadá hady, žil v těle Australanky měsíce a vyrostl do délky osmi centimetrů.

„Můj bože, neuvěříš, co jsem právě našla v mozku této ženy – je to ještě živé a kroutí se to,“ měla říct podle The Guardian svému kolegovi z oddělení infekčních onemocnění.