Ženy v „ráji rovnosti“ se bouří. Do celodenní stávky se zapojí i premiérka

Bude to první celodenní protest od roku 1975, kdy podobná stávka vedla k důležitým změnám. O pět let později se například žena stala poprvé prezidentkou Islandu, když byla do funkce zvolena Vigdís Finnbogadóttir.

„O Islandu se mluví, jako by to byl ráj rovnosti. Ale v ráji rovnosti by neměl být 21% rozdíl v platech a nemělo by tam 40 procent žen někdy ve svém životě zažít genderově podmíněné sexuální násilí. O to ženy na celém světě neusilují,“ řekla Guardianu jedna z organizátorek stávky Freyja Steingrímsdóttir, vedoucí komunikace Islandské federace veřejných zaměstnanců.