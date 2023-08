Zkáza mocného ruského letadla: Fatální to není, alarmující ano, říká expert

Tupolev Tu-22 je bombardér vyvinutý ještě za Sovětského svazu na konci 60. let. Média po celém světě ho označují za „vlajkové letadlo ruských vzdušných sil“. V současné době jich má Rusko k dispozici pravděpodobně 60. Hojně je využívalo během konfliktů v Sýrii, Čečensku i Gruzii, nyní s nimi útočí na Ukrajinu.

Během studené války hrál Tu-22 podle zpravodajského webu Forces zaměřeného na vojenství klíčovou roli při formování sovětské vojenské doktríny. Významnou roli si udržel až do dnešní moderní éry, přestože se už mnoho let nevyrábí.

Tu-22 je poháněn dvojicí proudových motorů Kuzněcov NK-25 a může dosáhnout rychlosti přesahující Mach 2, což znamená dvojnásobek rychlosti zvuku. To z něj činí jeden z nejrychlejších vojenských bombardérů na světě.

„Tu-22 a další jim příbuzné letouny mají v ruské armádě nezastupitelnou roli. Tyto strategické bombardéry s měnitelnou geometrií křídel byly vyvíjeny v průběhu studené války od 60. let a postupně modernizovány. Výroba nejmodernější verze skončila v roce 1997. Jedná se o nosič střel s cílem ničit ty nejdůležitější a strategické objekty nepřítele. V dobách studené války to měly být i svazy amerických letadlových lodí,“ popsal význam letounu pro Seznam Zprávy Tomáš Řepa z Univerzity obrany.

To umožňuje letounu zasahovat hluboko na území nepřítele, což je jeden z důvodů, proč je jeho význam pro ruskou armádu tak zásadní.

„Víme, že Rusové avioniku modernizovali. Během vývoje ve studené válce byly časté potíže s motory, ty se povedlo napravit, letouny však dále stárnou a vyžadují další modernizaci nad rámec běžné, už tak nákladné údržby. Přesto je to pro Rusko cenná zbraň v každém z posledních konfliktů, využili ji i pro bombardovaní cílů v Sýrii a nyní na Ukrajině jsou tyto bombardéry masivně užívány znovu. Relevantní tak pro ruská válčiště stále jsou, byť mají za sebou mnohdy několik dekád služby,“ konstatoval Řepa.

Ukrajinská strana se k útoku na letoun nepřihlásila, ale to nemusí nutně nic znamenat - k útokům na ruském území se vyjadřuje jen zřídka.

„Ztráta jednoho letounu není pro Rusko fatální, spíše je alarmující, že k tomu došlo v přísně střeženém prostoru vojenského letiště stovky kilometrů daleko od fronty. Už v minulosti se Ukrajinci pokoušeli tyto stroje ohrozit. Až nyní máme potvrzeno, že se jim to alespoň v tomto případě povedlo,“ vysvětlit Řepa.

Akce zapadá i do konceptu, že se válka vrací zpět do Ruska, odkud přišla, jak to v minulosti komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.