Zprávy z bojiště: Ukrajině se povedl největší průlom od začátku války

Exkluzivní rozhovor Seznam Zpráv se sociologem Serhijem Danilovem o ukrajinské protiofenzivě. Co by nastalo, pokud by skončila neúspěchem? „Snížila by se víra v kyjevskou vládu a zvýšila kolaborace. A došlo by k betonování ruského vlivu.“

Kupjansk už v minulosti byl v dostřelu ukrajinských děl, když Kyjev dostal první houfnice M777 s delším dostřelem. Z USA dodané zbraně tehdy poničily důležitý železniční most ve městě. Ruskému zásobování to způsobilo problémy, jež ruské velení vedly k tomu, aby zavelelo k postupu v této oblasti a následnému posunu fronty západním směrem. Z Ševčenkove je to do Kupjansku vzdušnou čarou zhruba 20 kilometrů, takže pokud by ho ukrajinské síly skutečně obsadily, pro invazní armádu by to byl veliký problém.