Změna ve vyplácení dávky Ukrajincům. Новинка у виплаті гуманітарної допомоги

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Ministerstvo práce a sociálních věci spustilo novou vylepšenou aplikaci usnadňující podání žádosti o humanitární dávky pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Od 1. září se do ní lze přihlásit pouze pomocí elektronické identity. Pro tu je potřeba založit účet v české bance. Aplikace tak přináší zjednodušení pro Ukrajince, kteří o humanitární dávku žádají elektronicky.
Mezi nové funkce aplikace patří také informování o stavu žádostí či zobrazení výsledku o přiznání dávky.
Ukrajinci, které ruská agrese vyhnala do Česka, stále mohou požádat o peníze na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce, a to dle místa pobytu.
První humanitární dávka ve výši 5000 korun je poskytována automaticky všem ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou, dostávat ji mohou celkem po dobu prvních 6 měsíců. O peníze běženci mohou také žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany, a to v částce životního minima. Momentálně jde o 4250 korun měsíčně pro dospělé a o 3050 korun za měsíc pro děti.
Новинка у виплаті гуманітарної допомоги
З 1 вересня відбулися зміни у поданні заяв на гуманітарну допомогу для українських біженців.
Міністерство праці та соціальних справ Чехії інформує про нову оновлену програму, за допомогою якої біженці з тимчасовим захистом можуть подати онлайн-заявку на отримання гуманітарної допомоги.
Новий додаток дозволяє українцям з 1 вересня звернутися за допомогою онлайн, без необхідності відвідувати відділення Центру зайнятості.
Для реєстрації в програмі треба створити банківську електронну ідентифікацію, відкривши рахунок у чеському банку.
Серед нових функцій програми є також інформування про статус заявок або відображення результату призначення пільги.
На сайті Міністерства соціальних справ Чехії розміщено інформаційні матеріали щодо основних положень нової програми.
Нагадаємо, перша допомога в розмірі 5 тисяч крон надається автоматично всім українським біженцям з тимчасовиим захистом. Переселенці можуть отримувати допомогу неодноразово залежно від доходів і соціального статусу. Держава може виплачувати її щомісяця повторно, загалом до шести разів. Після цього сума допомоги зменшуватиметься. Чехія виплачуватиме 4250 крон на місяць для дорослого і 3050 крон на місяць на дитину.