Změna ve vyplácení dávky Ukrajincům. Новинка у виплаті гуманітарної допомоги

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Ministerstvo práce a sociálních věci spustilo novou vylepšenou aplikaci usnadňující podání žádosti o humanitární dávky pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Od 1. září se do ní lze přihlásit pouze pomocí elektronické identity. Pro tu je potřeba založit účet v české bance. Aplikace tak přináší zjednodušení pro Ukrajince, kteří o humanitární dávku žádají elektronicky.

Mezi nové funkce aplikace patří také informování o stavu žádostí či zobrazení výsledku o přiznání dávky.

Foto: Embassy of Ukraine in Prague MPSV představilo novou aplikaci pro podání žádosti o humanitární dávky pro Ukrajince.

Ukrajinci, které ruská agrese vyhnala do Česka, stále mohou požádat o peníze na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce, a to dle místa pobytu.

První humanitární dávka ve výši 5000 korun je poskytována automaticky všem ukrajinským uprchlíkům s dočasnou ochranou, dostávat ji mohou celkem po dobu prvních 6 měsíců. O peníze běženci mohou také žádat po půl roce od udělení dočasné ochrany, a to v částce životního minima. Momentálně jde o 4250 korun měsíčně pro dospělé a o 3050 korun za měsíc pro děti.

Новинка у виплаті гуманітарної допомоги

З 1 вересня відбулися зміни у поданні заяв на гуманітарну допомогу для українських біженців.

Міністерство праці та соціальних справ Чехії інформує про нову оновлену програму, за допомогою якої біженці з тимчасовим захистом можуть подати онлайн-заявку на отримання гуманітарної допомоги.

Новий додаток дозволяє українцям з 1 вересня звернутися за допомогою онлайн, без необхідності відвідувати відділення Центру зайнятості.

Для реєстрації в програмі треба створити банківську електронну ідентифікацію, відкривши рахунок у чеському банку.

Серед нових функцій програми є також інформування про статус заявок або відображення результату призначення пільги.

Foto: Embassy of Ukraine in Prague Правила отримання гуманітарної допомоги для громадян України.

На сайті Міністерства соціальних справ Чехії розміщено інформаційні матеріали щодо основних положень нової програми.