У Чехії розпочався набір до дитсадків, запис для українців стартує у червні

2 травня у Чехії розпочався загальний запис дітей до дитсадків. Триватиме він до 16 травня, однак точні терміни визначають директори окремих навчальних закладів. Запис для українських дітей з тимчасовим захистом проходитиме з 1 червня до 15 липня.

З 2017 року дошкільна освіта для дітей п’ятирічного віку є обов’язковою. Запис необхідний і у разі, якщо дошкільнята старше п’яти років навчатимуться вдома або в дитячій групі. Для цього батькам дошкільнят необхідно восени привести своїх дітей до дитсадка на огляд.

Цього року дітей українських біженців зараховуватимуть до дитсадків із 1 червня до 15 липня. Протягом цього часу іноземці з тимчасовим захистом можуть також записатися до перших класів початкової школи.

Проте, згідно з методикою чеського Міносвіти, організація спеціального запису для українських дітей не є обов’язковою. Якщо директор школи не оголосить його, то для всіх дітей діє єдина дата реєстрації. У 2023/24 навчальному році законний представник повинен записати дитину, яка проживає в Чеській Республіці більше трьох місяців і до кінця серпня цього року святкуватиме п'ятиріччя.