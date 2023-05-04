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У Чехії розпочався набір до дитсадків, запис для українців стартує у червні

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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18:00

Коли розпочнеться запис до дитсадків для українських дітей з тимчасовим захистом? Розповідаємо.

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2 травня у Чехії розпочався загальний запис дітей до дитсадків. Триватиме він до 16 травня, однак точні терміни визначають директори окремих навчальних закладів. Запис для українських дітей з тимчасовим захистом проходитиме з 1 червня до 15 липня.

З 2017 року дошкільна освіта для дітей п’ятирічного віку є обов’язковою. Запис необхідний і у разі, якщо дошкільнята старше п’яти років навчатимуться вдома або в дитячій групі. Для цього батькам дошкільнят необхідно восени привести своїх дітей до дитсадка на огляд.

Цього року дітей українських біженців зараховуватимуть до дитсадків із 1 червня до 15 липня. Протягом цього часу іноземці з тимчасовим захистом можуть також записатися до перших класів початкової школи.

Проте, згідно з методикою чеського Міносвіти, організація спеціального запису для українських дітей не є обов’язковою. Якщо директор школи не оголосить його, то для всіх дітей діє єдина дата реєстрації. У 2023/24 навчальному році законний представник повинен записати дитину, яка проживає в Чеській Республіці більше трьох місяців і до кінця серпня цього року святкуватиме п'ятиріччя.

Для дитсадків діє такий же принцип запису за місцем постійного проживання, як і для початкової школи. Слід зазначити, що нині у деяких містах, селищах та районах Чехії спостерігається дефіцит місць у дитсадках. Якщо ж у навчальному закладі не вистачає місць для дітей, приймається рішення про проведення жеребкування.

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