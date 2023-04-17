П’ять змін, які чекають на українців з липня

З 1 липня у Чехії докорінно зміниться система державної підтримки вимушених переселенців з України. Яких змін слід очікувати?

Розмір гуманітарної допомоги, яку держава виплачує українцям з тимчасовим захистом, зменшиться. А право на екстрене розміщення матимуть лише окремі групи людей. Зміни стосуватимуться і власників домогосподарств, які надали житло українцям. Крім того, з липня вони повинні будуть зареєструватися у спеціальному реєстрі.

«Другий квартал – це перехідний період. Людей, які надали своє майно, ми просимо про підвищену увагу», – закликав міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка.

«Ми намагатимемося зробити допомогу, яку ми надаємо біженцям, більш адресною. Водночас ми створимо чітку мотивацію для людей, які можуть бути активними на ринку праці», – додав міністр.

Перегляньте п’ять головних змін, до яких змін слід підготуватися українцям.

1. Зменшення розміру гуманітарної допомоги

З липня особа з тимчасовим захистом отримуватиме 3130 крон замість 4860 крон. Однак розрахунок гуманітарної допомоги буде складнішим і залежатиме від періоду, на який надається тимчасовий захист.

Перших 150 днів з моменту отримання тимчасового захисту українцям виплачуватимуть 4860 крон, після цього сума пільги становитиме 3130 крон.

І надалі діятиме правило, що дитина віком до 18 років має право на 3490 крон.

Нові правила діятимуть і для людей, які входять до групи так званих вразливих осіб. Для них допомога й надалі дорівнюватиме прожитковому мінімуму, тоді як особи з інвалідністю матимуть право на 7290 крон.

2. Окремі групи людей матимуть вищий рівень підтримки

До вразливих груп належать люди похилого віку старше 65 років, вагітні жінки, особи, які доглядають за дітьми до шести років, студенти та діти до 18 років, а також люди з інвалідністю та особи, які за ними доглядають.

Якщо у таких людей немає відповідного підтвердження, їм доведеться пройти процедуру визнання інвалідності в Чехії.

«Якщо людина має підтвердження про непрацездатність з України, ми можемо його прийняти. Якщо на території Чехії стан здоров’я особи змінився, то вона повинна буде пройти стандартне обстеження», – пояснив міністр Юречка.

3. Зміна розміру так званого внеску слолідарності

З липня зміняться виплати й для тих, хто надає українцям житло. Центр зайнятості більше не надсилатиме допомогу чехам, а виплачуватиме українцям із тимчасовим захистом разом із пільгами.

Скоригований буде і розмір внеску. Залежатиме він від кількох факторів. «Не можна назвати точну суму. Вона встановлюватиметься згідно з доходами та кількістю осіб в домогосподарстві», – наголосив міністр.

Уряд хотів би затвердити постанову в травні, щоб постачальники житла та особи з тимчасовим захистом мали достатньо часу підготуватися до змін.

Одним із нововведень є і те, що власники житла мають зареєструватися у новоствореному реєстрі. Якщо вони не зареєстровані, українські переселенці, які проживають у них, не отримають допомогу в повному обсязі.

«Ми робимо це тому, аби ми знали, де живуть ці люди, у яких приміщеннях, щоб підтримка була якомога конкретнішою», – каже Маріан Юречка.

Директор чеського Центру зайнятості Карел Трпкош наголошує, що реєстрація надасть власникам нерухомості певні переваги.

«Система побудована так, щоб забезпечити власника достатньою інформацією. Ми намагалися налаштувати все так, щоб постійно контролювати, чи правильно зареєстровані біженці, чи мають вони право на пільги. Мета проста: власник, який надає квартиру, повинен мати достатньо інформації, щоб знати, що біженець отримує підтримку в певному розмірі і​​потім може продовжувати працювати з цією інформацією в рамках договору оренди», – каже Карел Трпкош.

4. Можливе закінчення спільного проживання

Міністр праці Маріан Юречка також зазначив, що його відомство може скасувати виплати тим чехам, які прихистили українців у своїх домівках і живуть разом з ними. Наразі такий власник нерухомості може отримувати три тисячі на місяць на людину, максимум дев'ять тисяч на трьох і більше осіб.

«Наразі таку форму розміщення планують завершити 30 червня. Але є можливість продовжити їїще на кілька місяців. Поки це абсолютно виключено», – сказав Маріан Юречка, додавши, що міністерство ще обговорюватиме можливі зміни.

5. Припинення відшкодування витрат на екстрене розміщення

Людям з тимчасовим захистом, які перебувають у Чехії понад 150 днів і не належать до вразливих осіб, з липня держава припинить оплачувати екстрене житло.

«Для цих людей значно зменшиться сума, яку держава платитиме за проживання. Вони матимуть право лише на гуманітарну допомогу, а також надбавку на проживання. Тому їм необхідно активніше шукати житло», – сказав міністр Юречка, додавши, що водночас можна домовитися про нові умови з постачальниками екстреного житла.

Згідно з даними, які редакція отримала від міністерства, станом на березень у екстреному житлі було розміщено близько 78 тисяч біженців. Приблизно від третини до половини з них можна зарахувати до вразливих осіб.