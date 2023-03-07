Як продовжити медичне страхування у Чехії? Відтепер і онлайн

Дозвіл на проживання громадян України, що мають у Чехії тимчасовий захист, закінчиться 31 березня 2023 року. Відтак, українці мають подати заяву на продовження тимчасового захисту, а разом з тим продовжити і медичне страхування.

«Наприкінці березня закінчується термін дії страхових карток, виданих українцям із тимчасовим захистом, які вони пред’являють під час відвідування лікаря. Оформити нову картку з подовженим терміном дії вони можуть онлайн», – розповів заступник директора з обслуговування клієнтів компанії «VZP» Іван Душков.

Нагадаємо, що заяву на продовження тимчасового захисту потрібно подати на сайті Міністерства внутрішніх справ до 31 березня 2023 року. Після цього термін дії буде продовжено до 30 вересня 2023 року. Якщо ж ви хочете продовжити дозвіл на проживання до 31 березня 2024 року, вам доведеться особисто відвідати відділення міністерства для отримання нової візової наклейки.

Слід зазначити, що оформити нове медичне страхування онлайн українці можуть лише через 5 робочих днів після продовження тимчасового захисту у відділенні Міністерства внутрішніх справ Чехії.

«Для перевірки їм знадобиться лише діюча картка медичного страхування. Нову картку вони зможуть завантажити на телефон або роздрукувати з комп’ютера. Не потрібно буде особисто відвідувати наші відділення», – додає Іван Душков.

У зв’язку з поточною завантаженістю відділень «VZP», для оформлення нового документа рекомендується використовувати онлайн спосіб. Проте, як зазначають у компанії, якщо з будь-яких причин ви не можете це зробити, оформити документи можна і у відділенні. Для цього застрахованій особі необхідно пред’явити свою діючу картку медичного страхування та підтвердження про продовження тимчасового захисту.