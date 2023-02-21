Навіть 20 років стажу недостатньо. Лікувати в Чехії поки не може жоден українець

Вивчити термінологію чеською, регулярно повторювати матеріал з університету, пройти стажування і водночас утримувати сім'ю. Перш ніж українська лікарка Аліна зможе повністю присвятити себе своїй професії та підтвердити свою кваліфікацію, їй доведеться пройти довгий шлях.

Проте українка налаштована рішуче. В Україні вона працювала терапевткою, і після багаторічного досвіду не може уявити для себе іншої кар’єри.

«Я готуюся до апробаційного іспиту – відвідую курс чеської мови для медиків, читаю літературу, рекомендовану міністерством, і самостійно повторюю матеріал з медичного факультету чеською мовою. Однак мені не вистачає деяких медичних книжок, адже вони дорогі», – перераховує лікарка.

Проте, крім книжок, українській переселенці не вистачає часу на підготовку. «Мені також доводиться зосереджуватися на звичайному курсі чеської та працювати, щоб заробляти та утримувати сім’ю. І піклуватися про неї. Це дуже виснажливо як морально, так і фізично. Мені прикро, що навіть мій 20-річний стаж тут взагалі не враховують», – додає лікарка. У лютому російські ракети вигнали її з дому з двома дітьми.

Шлях до незалежності

Якщо українець хоче працювати лікарем, стоматологом чи фармацевтом у Чехії, він має зробити два основні кроки.

Першим є нострифікація, тобто перевірка диплому про вищу освіту, і успішне проходження згаданого апробаційного іспиту. Під час нього перевіряються професійні знання та знання законодавства чеською мовою. Крім того, українці повинні пройти шестимісячне стажування у акредитованій установі та скласти усний іспит.

У такий спосіб визнається вища освіта кандидата, після чого він може розпочати профільну підготовку. У випадку країн поза ЄС спеціалізація також не визнається. Попросити можна лише про скорочення терміну передатестаційної підготовки.

Професійна практика Медичні працівники з країн поза ЄС можуть працювати в Чехії в рамках професійного стажування. Йдеться про виконання професійної практики з метою отримання професійного або практичного досвіду протягом встановленого періоду під безпосереднім професійним керівництвом відповідно до положень § 36, параграф 2 Закону № 95/ 2004 зб. Здебільшого йдеться про однорічне довгострокове стажування, а інколи і про тримісячне короткострокове стажування.

З початку березня 2022 року МОЗ видало громадянам України 183 дозволи на професійну практику (йдеться про дозволи, які надали заявникам вперше). Однак, за словами міністерства, ця кількість може включати і тих, хто звертався за дозволом без огляду на російського вторгнення.

Як підтвердили виданню Seznam Zprávy в Інституті післядипломної освіти в галузі охорони здоров’я (IPVZ), інтерес до складання апробаційного іспиту серед українських медиків досить великий.

«У 2022 році близько 600 медичних працівників подали заявки на проходження письмової частини апробаційного іспиту, близько 500 з них склали його. Приблизно 200 осіб подали заявки і склали усну частину. З огляду на те, що у заяві вказується національність, можна стверджувати, що 90 відсотків з них є громадянами України», – пояснив речник інституту Ян Бродський.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що через те, що апробація складається з трьох частин, включно зі згаданою шестимісячною практикою, жоден кандидат ще не склав апробаційний іспит.

Через перешкоди

Скільки українських переселенців працювали медичними працівниками на Батьківщині, у міністерстві не знають. Наприклад, у Асоціації лікарів з іноземною освітою «Doktor Čechov» кажуть, що з початку російського вторгнення зареєстрували близько 1200 медичних працівників. Але, як зазначає директорка асоціації і лікарка Ольга Жерносек, цифра не відображає кількість тих, хто нині знаходиться у Чехії. Частина фахівців повернулася до України, інші ж могли продовжити роботу в інших країнах.

За словами лікарки, бажання держави перевірити кваліфікацію лікарів та інших працівників сфери охорони здоров’я зрозуміле, однак доцільними були б і деякі формальні зміни.

«Є багато питань, наприклад, і щодо самого тесту. Це завдання множинного вибору (запитання з кількома можливими правильними відповідями – ред), якщо учасник тестування не все відмічає правильно, він отримує нуль балів. Водночас у разі невдачі неможливо побачити, де він зробив помилку, і зробити висновки. Крім того, навіть якщо залишився час, повернутися до попереднього питання не можна», – пояснює Ольга Жерносек.

За її словами, у випадку фармацевтів також необхідно пройти стажування на одному з трьох робочих місць і сплатити збір на суму десятків тисяч крон. «Людина повинна заплатити, але не може працювати, тому що вісім годин на день проходить стажування. Звісно, ​​вони мають десь жити і щось їсти», – додає директорка асоціації.

Час змін?

Як повідомив редакції міністр охорони здоров’я Властіміл Валек, нині питання спрощення умов апробації не стоїть на порядку денному. За його словами, пацієнтам потрібно гарантувати, що їх обслуговує перевірений професіонал.

Однак принаймні часткові зміни можуть стосуватися чеської мови. «Ми говорили про те, що не лише для українців, а й для всіх, хто має пройти нострифікацію і апробацію, ми хотіли б зробити такі ж правила, як для студентів медичних факультетів, що навчаються на англійській програмі. Ми не можемо обійти правила. Але вони мають бути справедливими та рівними для всіх і не повинні виключати жодні групи», – сказав міністр.

Що саме означатимуть ці зміни? Абітурієнти з числа українських медичних працівників могли б складати іспит з чеської мови в такому ж обсязі, як і їхні колеги, освіта яких визнається в ЄС, або тих, хто навчається на чеських медичних факультетах англійською мовою.

«Цей мовний іспит перевіряє здатність спілкуватися з чеським пацієнтом на безпечному для обох сторін рівні, включно з розумінням та перекладом тексту та здатністю вести медичну документацію чеською мовою. Акцент робиться на чеські назви частин тіла, симптомів, збір анамнезу тощо», – пояснив речник Інституту післядипломної освіти в галузі охорони здоров’я Ян Бродський. Водночас він зазначив, що зміна нинішньої системи потребує подальшого обговорення та можливих законодавчих змін.

Наприклад, Чеська медична палата надає перевагу перевірці українських та всіх іноземних неєвропейських лікарів за допомогою державних іспитів, що складають чеські студенти медицини, а також сертифікованого іспиту з чеської мови принаймні на рівень B2.

«Мовний бар’єр є найбільшою перешкодою в роботі цих лікарів, і без вільного знання чеської можуть виникнути серйозні помилки в наданні допомоги», – сказав віце-президент палати Зденек Мрозек.

Водночас палата пропонує скасувати практику цих лікарів у закладах охорони здоров’я до апробації.

«Наш досвід показує, що ця практика зазвичай не використовується для ознайомлення з проблемами чеської системи охорони здоров’я, але цих спеціалістів зазвичай класифікують як повноцінних лікарів ще до складання апробаційного іспиту», – додає Мрозек.