Куди українцям у Чехії звернутися за психологічною допомогою?

Національний інститут психологічного здоров'я у Чехії

Українцям, що покинули рідну країну через російську агресію, Національний інститут психологічного здоров'я пропонує декілька видів психологічної допомоги.

Психосоціальна підтримка

Як зазначають в інституті, за такою допомогою можуть звертатися ті, хто відчуває психологічні труднощі внаслідок війни, потребує допомогу з адаптацією до нових умов або шукаює шляхи, як боротися зі стресом.

Послугу безкоштовно надає команда українських психологів та психотерапевтів українською чи російською мовами. На консультацію необхідно попередньо записатись за вказаними за посиланням контактами.

Амбулаторна психіатрична допомога

Послуга надається україномовними або російськомовними лікарями без попереднього направлення і розрахована для дорослих пацієнтів віком від 18 до 65 років.

Догляд включає психіатричну експертизу, консультацію з питань лікування, можливого введення ліків з можливістю подальшого амбулаторного спостереження.

За такою допомогою можуть звертатися ті, хто страждає від психотичних, афективних, тривожно-депресивних розладах або безсоння.Послуги покриває медичне страхування, проте обстеження необхідно резервувати заздалегідь.

Контакти: Номер телефону:+420 283 088 161 Електронна пошта: ambulance@nudz.cz

Допомога у різних містах Чехії

Крім того, на сайті інституту можна переглянути доступність спеціалістів чи організацій, що пропонують психологічну допомогу переселенцям з України у різних містах Чехії. Своє місто ви можете знайти за посиланням.

Гаряча лінія Міжнародної організації з міграції

Отримати одну або серію консультацій від професійних психологів можна зателефонувавши на гарячу лінію психологічної підтримки від Міжнародної організації з міграції (МОМ). Крім Чехії, така послуга доступна в Угорщині, Україні, Польщі, Литві та Великій Британії.

Гаряча лінія працює безкоштовно та анонімно щодня з 10 до 20 години (за київським часом). Консультації доступні українською та російською мовами.

Гаряча лінія у Чехії: +420 800 050 770

Чеський психологічний альянс

Психологічну допомогу Україні пропонує і Чеський психологічний альянс, який об’єднує волонтерів серед психологів та психотерапевтів. Для українців, які нині проживають у Чехії, можливі як онлайн сеанси, так і особисті зустрічі зі спеціалістом.

Переглянути доступність спеціалістів, що володіють українською або російською мовами, можна за посиланням.

Terapie.cz

Безкоштовну терапію для українських переселенців пропонують і спеціалісти чеського порталу «Terapie.cz», за яким стоїть неприбуткова організація «Dělám co můžu» (укр. Роблю що можу - ред).