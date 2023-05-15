Відео: чеський танк «Томаш» у боях під Бахмутом

Відео, на якому нібито зображений танк із Чехії, опублікувала ініціатива «Подарунок для Путіна», яка й зібрала кошти на «Томаша». На відео танк тягне за собою пошкоджену бойову машину піхоти YPR-765.

Танк Т-72 походить із збройового заводу «Excalibur Army», що знаходиться у чеському містечку Штернберк. Порівняно з оригінальним зразком радянського виробництва, він оснащений динамічною бронею та потужнішим двигуном, але насамперед має сучасні прилади, такі як блок нічного бачення чи приціл. Машина прибула до України в жовтні минулого року.