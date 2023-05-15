Відео: чеський танк «Томаш» у боях під Бахмутом

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Відео, на якому нібито зображений танк із Чехії, опублікувала ініціатива «Подарунок для Путіна», яка й зібрала кошти на «Томаша». На відео танк тягне за собою пошкоджену бойову машину піхоти YPR-765.
Танк Т-72 походить із збройового заводу «Excalibur Army», що знаходиться у чеському містечку Штернберк. Порівняно з оригінальним зразком радянського виробництва, він оснащений динамічною бронею та потужнішим двигуном, але насамперед має сучасні прилади, такі як блок нічного бачення чи приціл. Машина прибула до України в жовтні минулого року.
Тим часом українські війська просуваються в районі Бахмута, незважаючи на надзвичайно складні умови. Про це напередодні повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський. Просування українців на північний захід від міста в районі між Богданівкою та Берчівкою на вихідних підтвердив також Американський інститут вивчення війни (ISW).