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Нові правила для водіїв з України. Чехія реєструватиме українські авто

Дарина Дзюба, ČTK
Foto: ckp.cz

Ілюстраційне фото.

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14:00

Чехія, ймовірно, запровадить реєстрацію автомобілів переселенців з України. Метою такого законопрєкту є посилити покарання за організовану контрабанду та спростити умови проживання та працевлаштування окремих груп іноземців.

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Переселенцям з України, що їздять на українських номерах, ймовірно, доведеться реєструвати свої автівки у чеському реєстрі транспортних засобів. За незареєстроване авто з січня українцям з тимчасовим захистом у Чехії загрожуватиме штраф до 30 тисяч крон. Відповідний законопроєкт схвалили чеські депутати, ониеі його мають розглянути сенатори.

Чеське бюро страховиків (ČKP) минулого тижня повідомило, що за їхніми оцінками у Чехії їздить 38 тисяч українських автомобілів, з них чотири тисячі – незастраховані. За даними чеського МВС, станом на 1 квітня в країні перебувало більше 325 тисяч українців з тимчасовим захистом. Дві третини дорослих переселенців - жінки, майже 30 відсотків - діти.

Новий реєстр має запрацювати з жовтня. Українці матимуть змогу зареєструватися до кінця року. Переселенці, що отримали у Чехії тимчасовий захист або так звану візу толерантності, матимуть на реєстрацію сім днів.

Інші нововведення

  • Незаконне перевезення мігрантів

Крім того, поправка до закону передбачає до восьми років позбавлення волі для контрабандистів, які піддають велику кількість людей - щонайменше сім осіб - нелюдському або принижуючому гідність поводженню під час незаконного перевезення мігрантів. Це стосуватимуться не лише міграції до Чехії, а й до інших країн ЄС.

  • Ігнорування рішення про депортацію

Водночас, згідно з поправкою до закону, іноземцям, що ігноруватимуть рішення місцевих установ про депортацію з країни, загрожуватиме до двох років ув'язнення.

  • Працевлаштування іноземців

Поправка до закону також передбачає спрощення умов проживання та працевлаштування іноземців, які мають так звані сині карти. За словами уряду, коригування необхідне через директиву Європейського Союзу від жовтня 2021 року. Переселенці та сезонні працівники будуть мати можливість подати заявку на дозвіл на проживання для виконання висококваліфікованої професії.

Наприклад, власники синьої карти зможуть подавати заявки і в інших країнах ЄС. Зміниться й поріг їхньої заробітньої плати, вже через рік вони матимуть вільний доступ до ринку праці, а члени їхніх сімей зможуть отримати посвідку на проживання.

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