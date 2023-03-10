Чехи виготовляють їжу, яка зберігається десять років. Її відправлять до України

Чеська компанія вже три роки постачає їжу для чеської армії. Нині вона розпочала збір коштів, який дасть змогу відправити вантажі сухої їжі українським військовим.

Рудольф Каловський, який брав участь у розробці цього продукту, зазначив, що компанія почала шукати можливість сушити готові страви після того, як до неї звернулась чеська армія. Серед головних вимог були тривалий термін зберігання або щоб їжа важила якомога менше і водночас була смачною.

Сушінням харчових продуктів компанія займалася і раніше. Спочатку це були, наприклад, фрукти, і очікувалося, що сушити цільні продукти буде неможливо. За словами Каловського, в ЄС є близько шести компаній, які використовують цю технологію, але жодна з них не займається безпосередньо сушінням готових страв.

Весь процес полягає в тому, що сировина заморожується приблизно до мінус 35 градусів, потім створюється вакуум і з продукту виходить вода. Так, утворюється сухий напівфабрикат, який містить, наприклад, один відсоток води. Як зазначив Каловський, саме мінімальна вологість запобігає розкладанню їжі. Головною перевагою для її використання є істотно менша вага.

Наприклад, страва, яка після приготування важить близько 470 грамів, після висихання має близько 100 грамів. Тоді солдати можуть мати п’ять шматків їжі вагою по півкілограма. За словами Каловського, ще однією важливою особливістю є дуже довгий термін зберігання. «Ми можемо зберігати продукт при кімнатній температурі більше десяти років без втрати якості», – сказав він.

Він додав, що вага сушених продуктів також полегшує транспортування, коли, наприклад, одна вантажівка, що перевозить 20 тонн матеріалу, може перевезти 200 тисяч сушених страв. Нині підприємство виробляє 18 найменувань продуктів харчування, серед яких такі поширені страви, як горохова каша. За словами Каловського, будь-яку їжу, що містить воду, можна висушити, після чого до неї наливається лише вода, і вона стає їстівною.