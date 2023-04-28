«Питання не якщо, а коли». Петр Павел у Києві підтримав шлях України до ЄС

У Києві чеський президент Петр Павел підтримав інтеграцію України до західних організацій. «Членство України в ЄС і НАТО для нас - це питання не якщо, а коли», – написав він у Твіттері.

UA membership in the EU and NATO is not a question of if, but when. I have assured @ZelenskyyUa that CZ will keep reminding that UA deserves to be full-fledged member of the family of democratic countries. I will push for accesion talks with the EU to start by the end of the year pic.twitter.com/LJFIj6FXtB — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

За його словами, Чехія завжди нагадуватиме про те, що Україна заслуговує бути повноправним членом родини демократичних країн. «Я буду наполягати на тому, щоб переговори про вступ до ЄС почалися до кінця року», – зазначив Павел.

Водночас під час зустрічі Володимир Зеленський закликав до збільшення поставок західного обладнання Україні. Готуючись до очікуваного контрнаступу, країні знадобляться, наприклад, літаки, гармати та бронетехніка.

До Києва Петр Павел прибув сьогодні вранці разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Це сталося незабаром після того, як Росія знову обстріляла Україну.

З Києва президенти вирушили до Бородянки, де оглянули руїни будинків, зруйнованих російськими ракетами та бомбардуваннями.

«З кількості обстрілів цивільних об'єктів не можна зробити інший висновок, окрім того, що вони були навмисними. Звичайно, іноді може статися помилка навігації або неправильне введення пункту призначення. Але з цією цифрою це не помилка, це явно план», – сказав Павел у Бородянці на адресу Росії.

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Чапутова підкреслила, що завдяки допомозі демократичного світу Київ знову став функціонуючим містом. «Частина руїн поступово перетворюється на модульні будинки, а дітей, яких викрали окупанти, повернули до сімей. Цей зсув означає, що наша допомога має сенс, вона наближає нас до миру і віддаляє нас від агресора», – цитувало президентку Словаччини агентство TASR.

З Бородянки Павел і Чапутова поїхали до Бучі, а пізніше зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.