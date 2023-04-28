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«Питання не якщо, а коли». Петр Павел у Києві підтримав шлях України до ЄС

Міхаела Рамбоускова, Дарина Дзюба
Foto: Twitter@prezidentpavel, Seznam Zprávy

Петр Павел і Володимир Зеленський у Києві.

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18:00

Президент Чехії не сумнівається, що російські обстріли житлових будинків є навмисними. Про це він заявив під час свого візиту до Бородянки. До України Петр Павел приїхав разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

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У Києві чеський президент Петр Павел підтримав інтеграцію України до західних організацій. «Членство України в ЄС і НАТО для нас - це питання не якщо, а коли», – написав він у Твіттері.

За його словами, Чехія завжди нагадуватиме про те, що Україна заслуговує бути повноправним членом родини демократичних країн. «Я буду наполягати на тому, щоб переговори про вступ до ЄС почалися до кінця року», – зазначив Павел.

Водночас під час зустрічі Володимир Зеленський закликав до збільшення поставок західного обладнання Україні. Готуючись до очікуваного контрнаступу, країні знадобляться, наприклад, літаки, гармати та бронетехніка.

До Києва Петр Павел прибув сьогодні вранці разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Це сталося незабаром після того, як Росія знову обстріляла Україну.

З Києва президенти вирушили до Бородянки, де оглянули руїни будинків, зруйнованих російськими ракетами та бомбардуваннями.

«З кількості обстрілів цивільних об'єктів не можна зробити інший висновок, окрім того, що вони були навмисними. Звичайно, іноді може статися помилка навігації або неправильне введення пункту призначення. Але з цією цифрою це не помилка, це явно план», – сказав Павел у Бородянці на адресу Росії.

Foto: Profimedia.cz, ČTK

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Чапутова підкреслила, що завдяки допомозі демократичного світу Київ знову став функціонуючим містом. «Частина руїн поступово перетворюється на модульні будинки, а дітей, яких викрали окупанти, повернули до сімей. Цей зсув означає, що наша допомога має сенс, вона наближає нас до миру і віддаляє нас від агресора», – цитувало президентку Словаччини агентство TASR.

З Бородянки Павел і Чапутова поїхали до Бучі, а пізніше зустрілися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Першим чеським політиком, який відвідав Україну з початку повномасштабного російського вторгнення був прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Його спільний поїздка з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким і тодішнім прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою стала першим візитом світових політиків до країни. Відбулося це в той час, коли Київ ще був оточений з кількох сторін.

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