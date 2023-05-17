Hlavní obsah

Прага каже переселенцям «стоп». І тим, хто знаходить житло самостійно

Петр Швігел, Дарина Дзюба

Чешка пережила пекло в Бахмуті: «Деякі речі забути просто неможливо»

Ян Новак, Дарина Дзюба

Фотографія року. Конкурс «Czech Press Photo» виграв знімок з окупованої Бучі

ČTK, Дарина Дзюба

Помер чеський волонтер Тейлор, який допомагав пораненим бійцям в Україні

Ян Новак, Дарина Дзюба
Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy

Тейлор в окопі біля Кремінної. Світлина зроблена на початку березня.

Reklama

16:00

Помер чех, який вивозив поранених бійців з передової на Донбасі. На початку березня він отримав осколкове поранення, після чого його доставили до лікарні в Празі. У ніч на вівторок він помер.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

«Нам прикро, що ми повинні повідомити вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту «Фенікс», наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених бійців на східному фронті та у бойових медичних тренінгах якого взяли участь тисячі солдатів і цивільних, помер 15.05.2023 після кількох тижнів боротьби з важкими пораненнями», – повідомили на сторінці у Фейсбуці учасники проєкту «Фенікс».

У березні доброволець отримав важке осколкове поранення, яке не дозволяло транспортувати його до Чехії, це вдалося лише на початку квітня. За даними команди «Фенікс», лікарі та медичний персонал у Києві, а згодом і у Львові змогли надати постраждалому найкращу допомогу, завдяки чому його вдалося перевезти до Чехії, незважаючи на важкий стан.

«Тейлор був носієм кращих чехословацьких традицій. Окрім своєї діяльності у сфері бойової медицини, він також організовував гуманітарну допомогу – з першого дня війни він забезпечив десятки поставок до важкодоступних районів, проводив евакуацію цивільних осіб та координував приголомшливу кількість волонтерів. Нам буде не вистачати його проникливого розуму, досвіду та виняткового рівня ерудиції у сфері військових конфліктів», – описали його діяльність на сході України його бойові побратими.

Наприкінці лютого журналіст видання Seznam Zprávy провів з 38-річним Тейлором кілька днів. Раніше ми розповідали про діяльність чеха поблизу міста Кремінна Луганської області, де він був командиром команди «CASEVAC» і транспортував поранених з фронту.

«З початку війни він повністю пожертвував своїм особистим і професійним життям, фінансами, сном. Коли він говорив про загиблих і поранених, в його очах було співчуття. Своїми вчинками він неодноразово переконував нас, що є сенс боротися за кращий світ, що навіть у найважчі моменти можна йти за своїми моральними цінностями та діяти по-людськи», – описали його колеги.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy

38-річний чеський волонтер із досвідом військової служби прямує на передову на сході України. Фото з початку березня.

«Про свої заслуги він говорив зі скромністю. Його відданість, сила та любов надихають нас продовжувати вдосконалюватися як люди та допомагати іншим. Рішучість і особиста хоробрість Тейлора, заснована на твердих принципах справедливості та свободи, є прикладом для наслідування», – йдеться у соцмережах проєкту.

Související články

Скарги і задимлена траса. Як чехи передавали машини швидкої допомоги на фронт

Чешка пережила пекло в Бахмуті: «Деякі речі забути просто неможливо»

«Їду сьогодні, щоб синові не довелося завтра». Чехи йдуть воювати за Україну

Související témata:
Українські новини

Наступні новини