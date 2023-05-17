Помер чеський волонтер Тейлор, який допомагав пораненим бійцям в Україні

«Нам прикро, що ми повинні повідомити вам сумну новину. Тейлор, засновник проєкту «Фенікс», наш друг і герой, який особисто врятував багатьох поранених бійців на східному фронті та у бойових медичних тренінгах якого взяли участь тисячі солдатів і цивільних, помер 15.05.2023 після кількох тижнів боротьби з важкими пораненнями», – повідомили на сторінці у Фейсбуці учасники проєкту «Фенікс».

У березні доброволець отримав важке осколкове поранення, яке не дозволяло транспортувати його до Чехії, це вдалося лише на початку квітня. За даними команди «Фенікс», лікарі та медичний персонал у Києві, а згодом і у Львові змогли надати постраждалому найкращу допомогу, завдяки чому його вдалося перевезти до Чехії, незважаючи на важкий стан.

«Тейлор був носієм кращих чехословацьких традицій. Окрім своєї діяльності у сфері бойової медицини, він також організовував гуманітарну допомогу – з першого дня війни він забезпечив десятки поставок до важкодоступних районів, проводив евакуацію цивільних осіб та координував приголомшливу кількість волонтерів. Нам буде не вистачати його проникливого розуму, досвіду та виняткового рівня ерудиції у сфері військових конфліктів», – описали його діяльність на сході України його бойові побратими.

Наприкінці лютого журналіст видання Seznam Zprávy провів з 38-річним Тейлором кілька днів. Раніше ми розповідали про діяльність чеха поблизу міста Кремінна Луганської області, де він був командиром команди «CASEVAC» і транспортував поранених з фронту.

«З початку війни він повністю пожертвував своїм особистим і професійним життям, фінансами, сном. Коли він говорив про загиблих і поранених, в його очах було співчуття. Своїми вчинками він неодноразово переконував нас, що є сенс боротися за кращий світ, що навіть у найважчі моменти можна йти за своїми моральними цінностями та діяти по-людськи», – описали його колеги.

Foto: Jan Novák, Seznam Zprávy 38-річний чеський волонтер із досвідом військової служби прямує на передову на сході України. Фото з початку березня.