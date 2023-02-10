Прага каже переселенцям «стоп». І тим, хто знаходить житло самостійно

Молода українська родина – Олексій з дружиною Наталею та півторарічною донечкою – опинилися в адміністративному вакуумі. З екстреного безкоштовного житла вони переїхали до хостела «Briliant», який розташований за десять кілометрів. Так, з містечка Негвізди, що недалеко від Праги, українці переїхали до міста Горні Почерніце.

Законодавство не забороняє переїзд в рамках екстреного житла, а лише передбачає, що протягом трьох днів іноземець повинен повідомити про зміну своєї адреси. Проте, посилаючись на власну методику, муніципалітет Праги відмовився зареєструвати українську родину в системі, що є необхідною умовою для того, щоб постачальник житла міг отримати за них компенсацію від держави.

Нині ж українська родина, як і господарі хостела, вирішують, що робити далі. «Не можна зареєструвати людей, які мають житло в іншому регіоні», – пояснює празька чиновниця таке рішення. Листування редакція має у своєму розпорядженні.

«Неможливо не задовольнити цей запит, якщо заявник має дійсну візу, а у конкретному місті регіону є вільні місця», – відповідає Павла Якубкова, речниця Головного управління пожежно-рятувальної служби Чехії, яка займається питанням розподілу термінового житла для переселенців з України.

За словами Якубкової, є дві юридичні причини для відхилення заявки: відсутність дійсної візи у заявника або ж відсутність вільного місця.

Втім, у хостелі «Briliant», куди переїхала родина, стверджують, що місця є, а дійсність віз не заперечувала навіть Прага. «На підставі чого ці чиновники приймають рішення? Закон не дозволяє їм це робити», – обурюється представниця хостела Яна Оуржеднічкова і додає, що не знає, як бути далі. «Не знаю, але я їх звідти не вижену», – каже вона і зазначає, що про якусь форму оплати з українцями все ж доведеться домовитися.

Розповідає, буває й так, що українці виїжджають із хостела за межі Праги. Однак проблема виникає тільки при переїзді до Праги. «Якщо ми вже прихистили їх у нашій країні, ми ж не можемо закрити їх там, де вони зареєструвалися», – обурюється вона.

Сестрі дозволили, а їм ні

У коридорі хостела Олексій з дружиною намагаються пояснити, чому їм так потрібно переїхати. «Тут у нас є кімната з ванною і туалетом», – розповідає ламаною чеською молодий чоловік, пояснюючи, що приміщення, у якому вони з березня жили з кількамісячною донечкою, знаходилося практично в полі, а санвузол та кухню доводилося ділити.

«Відстань до будинків – понад кілометр. А за продуктами довелося ходити майже чотири», – підраховує Наталя і зазначає, що біля хостела, навпаки, є всі зручності.

Крім того, з міста Негвізди до хостела ще раніше переїхала сестра Олексія. Їй у переїзді Прага не відмовила. «У дружини і дитини тут є компанія», – описує молодий українець.

Каже, разом із сестрою та її родиною хотіли знайти власну квартиру, але натрапили на неприємнощі. «Для цього нам потрібні гроші. Для такої великої сім’ї за квартиру хочуть 35, а то й 42 тисячі крон на місяць», – пояснює Олексій і додає, що власники квартир завжди просять заставу, тому вони й продовжують жити у екстрених приміщеннях.

Прага перевантажена, реагує муніципалітет

Представник празького муніципалітету пояснює, що Прага вже минулого літа вирішила не надавати житло новоприбулим біженцям.

«Причина в тому, що Прага прийняла в рази більше біженців, ніж інші регіони, і з початку війни в Україні ми закликаємо уряд Чехії до справедливого вирішення. Щоб прийняти біженців і належним чином задовольнити їхні потреби, необхідно мати місця не лише для розміщення, але й для забезпечення шкільних, медичних та інших послуг. На жаль, у зв’язку з цим уряд тривалий час не йшов нам назустріч, і тому ми вирішили піти на цей крок ще влітку минулого року», – розповів Тадеаш Провазнік з прес-служби муніципалітету Праги.

Схожі аргументи наводить і міський голова столиці Зденек Гржіб у листі, який отримав хостел «Briliant».«Завдяки обмеженню житла для новоприбулих переселенців у столиці ми можемо забезпечити, щоб ті, хто вже проживає тут, отримали не лише житло, але й місця у школах та доступ до медичного обслуговування», – пояснює Гржіб, запевняючи, що в межах Середньочеського краю родина може отримати краще житло.

Проблеми зі зміною адреси підтверджують і організації, які опікуються українськими переселенцями. Водночас кроки Праги вони називають маневруванням або ж кажуть про те, що правила не зовсім зрозумілі. Деякі українці переїжджають, як сестра Олексія, а іншим відмовляють.

«З боку держави немає великого інтересу до того, щоб дозволити міжрегіональні переміщення, тому що саме в Празі знайти роботу зовсім не важко. І можна припустити, що однією з причин, чому люди переїжджають до столиці, є працевлаштування», – каже Маркета Фішарова з Міжнародної організації з питань міграції.

Клара Боумова, яка займається міграційними питаннями в організації «Charita ČR», навпаки виступає проти дій Праги. Серед іншого вона зазначає, що інші регіони не відмовляються від переселенців.