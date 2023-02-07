Вакцинаційна кампанія для українців: важливість щеплення і спростування міфів

На території гуртожитків у празькому районі Гостіварж не надто людно. Оминаючи однакові будівлі, знаходжу потрібну. У корпусі номер 6, у якому проживають й українці, що приїхали до Чехії через російське вторгнення, натрапляю на величезні банери.

«Ми вакцинуємо наших дітей заради внутрішнього спокою» або «Ми вакцинуємо наших дітей для повноцінного навчання в школі», – видніються написи на них. Саме за допомогою таких закликів Міністерство охорони здоров'я Чехії заохочує українську громаду до вакцинації, акцентуючи увагу на важливості щеплення проти кору, поліомієліту або коронавірусу.

Метою такої вакцинаційної кампанії є підвищити рівень обізнаності українців про вакцини, розвінчати найпоширеніші міфи та допомогти їм практичними порадами. Протягом перших днів лютого українські лікарі вже встигли провести інформаційний семінар на тему респіраторних захворювань та щеплення.

До 11 лютого виставку можна відвідати у празькому районі Гостіварж (Hostivař) за адресою Вейлова, 2 (Weilova 2) з 10 до 18 години. Освітній захід проходить під патронатом Міністерства охорони здоров'я Чехії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у співпраці з організацією «AMIGA».

Як зазначають організатори, кампанія має охопити цілу республіку, тож зупинятися на чеській столиці не збираються. «Ми вже провели такий захід у Брно, до 11 лютого кампанія триватиме у Празі, наступне місто – Плзень», – розповіла редакції координаторка організації «AMIGA» Любов Глодіан.

Вакцинація – важлива

Час від часу до банерів підходять зацікавлені українці. Одні з цікавістю розглядають інформаційні стенди і ставлять спеціалістам конкретні запитання, інші ж – відверто дивуються.

Одна з жінок чесно зізнається: практичного лікаря у Празі досі не знайшла, бо не було потреби, а місцевим вакцинам не дуже довіряє, бо в Україні, мовляв, були перевірені. Лікарка-терапевтка Олена Погребняк, що привітливо зустрічає українців, одразу ж наголошує, наскільки важливим є знайти спеціаліста за кордоном, аби у разі виникнення будь-яких проблем зі здоров'ям звернутися за допомогою фахівця.

«Основна мета цієї кампанії - не допустити розвитку інфекційних захворювань у дітей та дорослих, що приїхали до Чехії після російського вторгнення. У рамках неї ми розповідаємо українцям, як знайти лікаря, продовжити календар щеплень, який відрізняється від українського, а також зорієнтуватися в чеській медичний системі», – розповіла лікарка редакції.

Foto: Дарина Дзюба Олена Погребняк – лікарка-терапевт, кандидатка медичних наук, асистентка кафедри загальної практики (сімейної медицини) Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, консультантка організацї «AMIGA».

Серед відвідувачів виставки є й ті, що переконані у важливості вакцинації. «Я вакцинована від коронавірусу, робити третю дозу поки не планую, проте цікавлюся цією темою», – зазначила одна з українок.

За словами представників організації «AMIGA», протягом контактної кампанії за допомогою до спеціалістів звернулися десятки українців. «Тема вакцинації є актуальною. Ми не виключаємо, що дехто може з обережністю ставитися до щеплень, проте більшість людей зацікавлені в тому, щоб продовжити свій календар щеплень, адже розуміють важливість вакцинації», – каже Олена Погребняк і додає, що деякі українці навіть приносили календарі щеплень своїх дітей і запитували, якої вакцини їм не вистачає. Велику зацікавленість українці проявили й у Брно.

Foto: Ministerstvo zdravotnictví České republiky У грудні спеціалісти з організації «AMIGA» на чолі з лікаркою Любов’ю Глодіян вирушили до Брно.

Маєте питання щодо вакцинації? Інформацію щодо щеплення у Чехії можна отримати на сайті ceskoockuje.cz або за телефонною лінією 1221 з кодом України. Якщо у вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, ви можете зателефонувати за номером +420226201221. Гаряча лінія працює щодня з 8 до 19 години і доступна чеською, українською та російською мовами.

Міфи і дезінформація

Однак спеціалісти говорять й про те, що серед переселенців у Чехії є українці, які вагаються або взагалі не довіряють вакцинам. Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, однією з перешкод є дезінформація та міфи щодо щеплення.

За словами лікарки, трапляються й випадки, коли люди вакцинуються не тому, що вірять у їхню ефективність, а тому, що відсутність того чи іншого щеплення може обмежити їхню соціальну активність. «Деякі люди бояться, що їх не пустять на роботу і вони не зможуть забезпечити сім’ю, або ж дитину не візьмуть до навчального закладу».