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ZprávyУкраїнські новиниНе маєте права на тимчасовий захист, але не можете повернутися до України?

Не маєте права на тимчасовий захист, але не можете повернутися до України?

Дарина Дзюба
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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8:00

Що робити, якщо ви не маєте права на тимчасовий захист у Чехії, але не можете повернутися до України чи вирушити до іншої країни? Рішення є. Про нього – у нашому матеріалі.

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Якщо ви не можете отримати тимчасовий захист у Чехії, у вас є можливість подати заяву на отримання так званої візи толерантності. Зробити це можна в одному з відділень Департаменту з питань надання притулку та міграційної політики чеського МВС.

Адреси відділень у вашому місті.

Подати таку заяву потрібно особисто. Крім того, вам знадобляться такі документи:

  • заздалегідь заповнена анкета;
  • марки на суму 300 крон (адміністративний збір, придбати їх можна тільки у відділеннях Чеської пошти);
  • одна фотографія паспортного розміру (45 х 35 мм);
  • закордонний паспорт;
  • документ чи документи, що підтверджують наявність перешкоди, яка заважає вам покинути територію Чеської Республіки. Цей документ може бути замінений вашим афідевітом;

Як попереджають у Міністерстві внутрішніх справ Чехії, заява на такий тип візи не розглядається на місці, а термін її оформлення складає 30 днів. Повідомлення про рішення ви отримаєте поштою. Слід зауважити, що якщо ви не пред’явите одну з наведених вище вимог або не сплатите адміністративний збір, вашу заяву не приймуть і не розглядатимуть.

Пам'ятайте, що віза толерантності є дійсна тільки на території Чехії і після виїзду за територію республіки вона автоматично анулюється. Крім того, власники такої візи не є учасниками державного медичного страхування, не можуть подати заявку на гуманітарну допомогу і не отримують жодної додаткової допомоги.

Водночас віза толерантності не дає права на вільний доступ до ринку праці, тому для отримання дозволу на працевлаштування необхідно звертатися до одного з відділень Центру зайнятості.

Хочете продовжити візу толерантності?

На сторінках чеського МВС наголошують, що якщо ви отримали візу з метою толерантності, подавати заяву на її продовження не потрібно. Термін дії вашої візи буде продовжено автоматично до 31 березня 2024 року.

Зверніть увагу, що таке автоматичне продовження поширюватиметься лише на візи, які  було видано після 24 лютого 2022 року у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням в Україну. Для продовження терміну дії візи такого типу, необов’язково отримувати нову візову наклейку.

Якщо ж ви отримаєте нову візову наклейку, вона вже буде позначена з кодом D/SD/91. Дана віза не втрачає чинності при виїзді з Чехії.

Щоб отримати нову візову наклейку, необхідно зробити попередній запис за телефоном або зарезервувати термін онлайн. У МВС наголошують, що перші дати для запису на отримання нової візової наклейки будуть доступні з 25 лютого 2023 року. 

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