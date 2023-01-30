Реєстрацію на продовження тимчасового захисту розпочато: посилання і алгоритм дій

Вимушені переселенці з України, що отримали у Чехії тимчасовий захист, можуть продовжити його до березня 2024 року. Відсьогодні реєстрація проходить на новій онлайн-платформі, яку запустило чеське Міністерство внутрішніх справ.

Реєстрація буде відкрита до 31 березня 2023 року. Нагадуємо, що якщо ви не зареєструєтесь до кінця березня, термін дії вашого тимчасового захисту закінчиться.

Зареєструватися на продовження тимчасового захисту можна ТУТ

Міністерство наголошує, що система реєстрації працюватиме у тестовому режимі до 15 лютого і попереджає про можливі тимчасові технічні збої. Детальніша інформація доступна на оновленому порталі для іноземців.

Алгоритм дій для продовження тимчасового захисту:

1. Зареєструватися онлайн за посиланням та зарезервувати дату для особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ. Підтвердження про реєстрацію ви отримаєте на електронну пошту.

2. Реєстрація та резервація певного терміна гарантує, що ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня 2023 року. Так, ви матимете достатньо часу, щоб з'явитися до відділення у заздалегідь призначену дату для отримання візової наклейки.