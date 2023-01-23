У Яблонці-над-Нісою запрацює новий центр допомоги для українців

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Центр «Соколка» у Ліберецькому краї припиняє свою діяльність, а українцям допомагатимуть у новому приміщенні у центрі міста. Новим центром «Краянка» керуватиме асоціація «Tatrhy». Протягом перших місяців місто виділить на роботу центру 250 тисяч крон.
«Метою є насамперед інтеграція українських біженців до повсякденного життя у Яблонці-над-Нісою, ми також вдалися до цього кроку, щоб запобігти соціальним проблемам у громаді на території міста», – зазначила заступниця міського голови з соціальних питань Яна Гамплова.
Виділені гроші мають забезпечити функціонування центру та роботу українських координаторів протягом перших чотирьох місяців цього року у приміщенні колишнього центру «Pixel» на вулиці Генерала Мразка.
«Наприкінці лютого 2022 року ми оперативно відреагували на ситуацію, яка виникла в Україні, і спільно з асоціацією «Tatrhy» створили центр допомоги людям, які втекли від війни. Організація «Соколка» надала приміщення, а асоціація «Tatrhy» забезпечила більшу частину діяльності», – сказала про роботу центру його представниця Їтка Скаліцька.
«Тоді ми також отримали дотацію від МВС на діяльність центру до кінця року. Зараз у нас уже немає повного фінансування, і це не є завданням центру «Соколка», тому далі «Tatrhy» продовжуватимуть самостійно», – додала вона.
За словами Вероніки Іблової з асоціації «Tatrhy», навесні минулого року у центрі об'єдналися не лише організації, а й волонтери. «Менш ніж за тиждень вони змогли підготувати приміщення для людей, які втікали від війни. Тут створили простір, який пропонував людям з України матеріальну допомогу – їжу, одяг, засоби гігієни, вони почали вчити основи чеської мови, їм надали консультації, проживання та інше», – описала вона роботу центру.
Завдяки дотації Міністерства внутрішніх справ, грошам міста та донорів, за словами Іблової, вдалося поступово професіоналізувати роботу центру. Сьогодні там працюють переважно українці, які найкраще знають, що потрібно новоприбулим переселенцям. Нині ж у центрі допомагають з усним перекладом, вивченням чеської, а також організовують дозвілля для дітей.