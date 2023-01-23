У Яблонці-над-Нісою запрацює новий центр допомоги для українців

Центр «Соколка» у Ліберецькому краї припиняє свою діяльність, а українцям допомагатимуть у новому приміщенні у центрі міста. Новим центром «Краянка» керуватиме асоціація «Tatrhy». Протягом перших місяців місто виділить на роботу центру 250 тисяч крон.

«Метою є насамперед інтеграція українських біженців до повсякденного життя у Яблонці-над-Нісою, ми також вдалися до цього кроку, щоб запобігти соціальним проблемам у громаді на території міста», – зазначила заступниця міського голови з соціальних питань Яна Гамплова.

Виділені гроші мають забезпечити функціонування центру та роботу українських координаторів протягом перших чотирьох місяців цього року у приміщенні колишнього центру «Pixel» на вулиці Генерала Мразка.

Ознайомитися з роботою центру «Соколка» можна ТУТ.

«Наприкінці лютого 2022 року ми оперативно відреагували на ситуацію, яка виникла в Україні, і спільно з асоціацією «Tatrhy» створили центр допомоги людям, які втекли від війни. Організація «Соколка» надала приміщення, а асоціація «Tatrhy» забезпечила більшу частину діяльності», – сказала про роботу центру його представниця Їтка Скаліцька.

«Тоді ми також отримали дотацію від МВС на діяльність центру до кінця року. Зараз у нас уже немає повного фінансування, і це не є завданням центру «Соколка», тому далі «Tatrhy» продовжуватимуть самостійно», – додала вона.

За словами Вероніки Іблової з асоціації «Tatrhy», навесні минулого року у центрі об'єдналися не лише організації, а й волонтери. «Менш ніж за тиждень вони змогли підготувати приміщення для людей, які втікали від війни. Тут створили простір, який пропонував людям з України матеріальну допомогу – їжу, одяг, засоби гігієни, вони почали вчити основи чеської мови, їм надали консультації, проживання та інше», – описала вона роботу центру.