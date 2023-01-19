Чехія оплачуватиме екстрене житло для переселенців з України до червня

Українці, які досі живуть у безкоштовних екстрених приміщеннях в Чехії, матимуть три місяці, аби знайти новий дім.

За словами міністра праці та соціальних справ Мар’яна Юречки, виплата компенсацій постачальникам житла за розміщення біженців завершиться наприкінці червня.

«Безкоштовно перебувати в екстрених приміщеннях зможуть тільки вразливі верстви населення. Йдеться про батьків маленьких дітей та осіб з обмеженими можливостями чи осіб похилого віку», – відповів Юречка на запитання видання.

«Для всіх інших допомога у тому вигляді, у якому вона існувала до цього – і те, що вона безкоштовна – має закінчитися. Це означає, що ці люди мають спробувати знайти житло», – додав міністр.

А ось про зміни щодо виплати пільг українцям стане відомо не пізніше 1 квітня. З цього моменту переселенці матимуть чверть року, щоб знайти постійне житло.

Лише перші 150 днів

Законопроєкт також передбачає, що новоприбулі біженці матимуть право на екстрене розміщення протягом перших 150 днів. Юречка підкреслив, що держава намагатиметься підтримувати переселенців у ​​пошуку власного житла, у фінансуванні якого вона також братиме участь.

«Ми розширимо виплату внеску для солідарних домогосподарств на юридичних осіб з певними параметрами. Але ця форма підтримки значно менша, ніж сума, яку держава виплачує як компенсацію надавачам екстреного житла», – сказав він.

Йдеться зокрема про те, що компенсація для постачальників екстреного житла становить до 350 крон на особу на день, тобто приблизно 10 500 на особу на місяць. Внесок солідарності, навпаки, становить від 3 до 5 тисяч крон на особу на місяць.

Житло можуть шукати до 70 тисяч осіб

Початковий законопроєкт передбачав, що держава перестане фінансувати екстрене житло для більшості біженців з весни. Проте низка експертів виступила проти такого рішення.

Спеціалісти наголошують, що житлом потрібно буде забезпечити достатньо велику кількість людей. За попередніми оцінками, йдеться про 70 тисяч українців.

«Крім загрози збільшення рівня бездомності, ми також стурбовані ескалацією торгівлі бідністю, нелегальною роботою та експлуатацією, яка стосується жінок», – заявили у Асоціації органів місцевого самоврядування Чехії.

«З високою ймовірністю в системі розміщення осіб з тимчасовим захистом виникне повний хаос», – попередили в Асоціації регіонів.

Відтермінування припинення фінансування екстреного житла на кінець навчального року експерти також сприймають з обережністю.

«Це справді залежатиме від того, хио належатиме до групи людей, яким і надалі проплачуватимуть екстрене житло», – пояснила Клара Боумова з організації «Charitа Česká republika». За її словами, питанням є і те, чи до такої групи належатиме, наприклад, мати з п'ятирічною дитиною.

«Три місяці – це небагато. Основна проблема все ще полягає в тому, що це вплине на велику кількість людей одночасно», – додала Боумова. Вона позитивно сприймає той факт, що можливе переселення відбудеться на початку канікул, і діти біженців принаймні зможуть спокійно закінчити навчальний рік.

Бланка Толларова з Консорціуму неурядових організацій, що працюють з мігрантами, підкреслила, що наразі йдеться про усні пропозиції щодо змін до законодавства, яких вони не бачили в письмовій формі. «Квартир не так багато», – висловила побоювання вона.

Яна Оуржеднічкова з празького хостелу, який розміщує українців, позитивно оцінює перенесення закінчення фінансування на червень. Водночас вона критикує ідею, що постачальники житла та біженці будуть змушені домовлятися про умови, за яких вони зможуть продовжувати жити в приміщеннях. «Домовлятися з постачальниками житла в той час, коли витрати на енергоносії зростають у 3,5 рази, це абсолютний нонсенс. Ми не можемо запропонувати їм якісь спеціальні ціни», – сказала вона.