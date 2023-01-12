Переселенці з України зможуть продовжити тимчасовий захист у Чехії на один рік

Тимчасовий захист дає українцям доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Продовження захисту дозволить чеським установам дізнатися, скільки біженців ще перебуває на території країни.

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, нині у Чехії знаходиться близько 300 тисяч переселенців з України, а їхня кількість різко не зростає. За його словами, причиною є не така сувора зима в Україні та успіхи українських захисників.

Якщо українці захочуть продовжити тимчасовий захист, згідно з поправкою, вони повинні будуть зареєструватися в електронному вигляді до кінця березня. Зареєструвавшись, вони отримають дату особистого візиту до МВС, де отримають так звану візову наклейку. Якщо біженець з України не зареєструється до зазначеної дати або після реєстрації не з’явиться за оформленням візи до кінця вересня цього року, його тимчасовий захист автоматично скасовується. У МВС пообіцяли, що сайт для реєстрації має з'явитися вже на початку цього року.

«Жодної нової великої хвилі міграції немає», – заявив Віт Ракушан. За його словами, Чехія також намагається допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні.

Поправка до закону дозволить спростити процедуру продовження тимчасового захисту у разі чергової хвилі біженців з України. Уряд міг би постановити, що для продовження тимчасового захисту буде достатньо лише електронної реєстрації без необхідності особистого візиту до відділення МВС.

Частиною поправки є можливість легшого отримання кваліфікації в галузі психології, оскільки з приїздом людей, які постраждали від війни, попит на ці послуги зріс. Також будуть змінені правила зарахування українських дітей до дошкільної освіти та обов’язкового відвідування школи на наступний навчальний рік. Закон спростить процедуру відрахування дитини з дитсадка, адже ці діти часто повертаються до України з батьками, не повідомляють про це садок і блокують місце для інших претендентів.