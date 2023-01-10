Бій за крісло президента Чехії. Як кандидати підтримують Україну?

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія була і залишається одним із лідерів підтримки. Прем'єр-міністр Петр Фіала відвідав українську столицю незабаром після початку російської агресії. У середині березня разом із прем’єр-міністрами Польщі Матеушем Моравецьким і прем’єр-міністрами Словенії Янезом Яншою він вирушив до Києва, який намагалися оточити російські війська. Тоді Володимир Зеленський назвав цей візит сильним виявом підтримки Україні.

Президентські вибори 2023 року Президентські вибори в Чехії відбудуться 13 січня (з 14 до 22 години ) і 14 січня (з 8 до 14 години) 2023 року. Результати 1-го туру будуть відомі вже в суботу ввечері, можливий 2-й тур виборів відбудеться через два тижні. Згідно з опитуваннями, найбільшими фаворитами серед кандидатів у президенти є Петр Павел, Дануше Нерудова та Андрей Бабіш. Президент Чехії є головою держави та Верховним Головнокомандуючим Збройних Сил. Громадяни обирають його на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років. Термін повноважень Президента починається від дня прийняття присяги.

Журналісти чеського видання Seznam Zprávy запитали кандидатів у президенти, чи поїдуть вони до України і чому. Ті, хто відповів, заявили, що готові поїхати до атакованої країни, але кожен назвав свою причину.

За словами Петра Павла, поїздки до України мають символічне значення, а також служать для обговорення конкретної підтримки у вигляді поставок зброї чи фінансування післявоєнної відбудови.

Дануше Нерудова також розглядає такі поїздки як можливість для переговорів про післявоєнну допомогу. Крім того, вона б хотіла відзначити хоробрість місцевих жителів.

Якщо вас оберуть, чи поїдете ви до України і чому?

Дануше Нерудова

Однозначно, тому що так підказує моє серце і розум. Я б хотла відзначити мужність українського народу в боротьбі з російською агресією. Я б однозначно підтримувала Україну як президентка, але хотіла б, щоб поїздка мала не лише символічне, а й практичне значення. Наприклад, я б говорила про післявоєнну допомогу.

Петр Павел

Так, звісно. Якщо мене оберуть і до того часу війна не закінчиться, я з радістю поїду, щоб висловити підтримку президенту Зеленському та всій Україні в боротьбі з російською агресією. Поїздки європейських державних діячів до України мають символічне значення, але також слугують для обговорення конкретної підтримки у вигляді поставок зброї чи фінансування післявоєнної відбудови. Важливо на власні очі побачити ситуацію та оцінити стан атакованої країни. І нагадати, що Україна бореться не лише за українців, а й за нас.

Андрей Бабіш

На надіслане запитання не відповів.

Павел Фішер

Так. Я кілька разів був в Україні, навіть під час війни. Як, наприклад, президент Німеччини Штайнмаєр відвідав Україну, було б доречно, якби туди поїхав і президент Чехії. Ця поїздка мала відбутися вже давно.

Йозеф Стршедула

Однозначно так. Я переконаний, що Чехія належить до Заходу, а тому має брати участь як у військовій допомозі Україні, так і в її відбудові. Це для нашої ж безпеки. У дипломатії важливі особисті стосунки, тому я також хотів би зустрітися з президентом України.

Йозеф Стршедула зняв свою кандидатуру 8 січня під час президентських дебатів та підтримав Дануші Нерудову.

Карел Дівіш

Україна є однією з країн, з якою я хотів би й надалі підтримувати хороші відносини. Останнім часом наші взаємозв'язки поглибилися. Крім того, коли закінчиться війна, безсумнівно, у відбудові України знайдеться місце і для чеських компаній.

Ярослав Башта