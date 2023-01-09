Безкоштовне житло лише протягом 150 днів? Міністерство внутрішніх справ проти

У екстрених приміщеннях гуртожитків чи пансіонатів біженці зможуть безкоштовно перебувати максимум 150 днів. Через п'ять місяців їм доведеться або платити за проживання самостійно, або ж переїхати. Тоді держава могла б почати виплачувати нові пільги на квартиру.

З такими змінами виступило Міністерство праці Чехії в рамках чергової поправки до закону «Лекс Україна». Згідно з пояснювальними документами, в екстрених приміщеннях проживають близько 70 тисяч вимушених переселенців з України з візами тимчасового захисту. Зокрема, йдеться про хостели, готелі, пансіонати і квартири окремих компаній або організацій. Регіональним чи муніципальним установам держава надає 300 крон на людину за ніч, а іншим виплачує 350 крон.

«Іноземець матиме можливість узгодити з оператором розміщення ціну, за яку він зможе залишитися в будівлі, або йому доведеться шукати інше місце проживання», – йдеться в документах Мінпраці. За його словами, мета такого кроку – звільнити місця для інших малозабезпечених людей і мотивувати біженців працювати. Держава й надалі сплачуватиме фіксовану ставку для батьків та їхніх малолітніх дітей віком до чотирьох років, людей старше 65 років та інвалідів.

Поправку до закону ще обговорить уряд

Однак, за словами речниці Міністерства праці Єви Давидової, проєкт ще скоригують, і міністри вже погодилися, що термін захисту в 150 днів буде продовжено. «Відбувся суттєвий зсув і домовленість на рівні міністрів про те, що після 150 днів екстреного проживання період захисту буде продовжено. Фактично ж держава більше не оплачуватиме житло. Припинення компенсації за проживання не поширюється на вразливих осіб, які зможуть залишитися в екстрених приміщеннях», – зазначила згодом речниця міністерства.

Допомогу на проживання в квартирі виплачуватиме Служба зайнятості. Люди, які безкоштовно приймають українців із тимчасовим захистом у власному домі, і надалі зможуть отримувати так званий внесок солідарності. Згідно з пропозицією, нові пільги могли б виплачуватися за умови самостійного проживання українця в квартирі. Цю надбавку отримуватимуть не лише приватні орендодавці, а й компанії чи організації. Розмір допомоги буде зазначено у постанові уряду.

Проте деякі міністерства, регіони, омбудсмен чи організації роботодавців пропозицію критикують. На їхню думку, на ринку нерухомості недостатньо вільних квартир, куди б могли переселитися українці. Так, вони застерігають від погіршення становища біженців і від торгівлі людьми у скруті. За даними Конфедерації спілок роботодавців і підприємців і Союзу спілок роботодавців, якщо тисячі людей почнуть шукати квартиру одночасно, це може вплинути на ціни.

«Практично неможливо, щоб десятки тисяч біженців з безкоштовних приміщень за кілька місяців змогли знайти орендне житло», – заявили в МВС Чехії. За словами відомства, запропоновані зміни погіршать ситуацію та можуть призвести до колапсу системи захисту біженців, торгівлі бідними та експлуатації біженців. Омбудсмен назвав цю пропозицію «повністю соціально нестерпною».

Регіони ж непокоїть насамперед те, що внесок солідарності та нова допомога мають виплачуватися незалежно від доходу чи майна біженців і без обмеження у часі. Крім того, на їхню думку, у постанові не вистачає даних про суму доплати.