Чехи відправлять до України ноутбуки. Їх передадуть дітям-сиротам із Дніпра

Найближчими днями учні середньої школи міста Дніпро отримають для навчання 30 ноутбуків. Такий подарунок організувала компанія «Mironet», агентство «CzechTrade» та дипломати Посольства України в Празі.

Останніми тижнями четверте за величиною місто України, розташоване за 200 км від лінії фронту, зазнало потужних атак російської армії. Діти вчаться вдома, а уроки вони дивляться переважно на мобільних телефонах.

Згідно з розпорядженням місцевої влади, закриті всі дитячі садки, початкові та середні школи в області, а також Фаховий коледж зварювання та електроніки ім. Євгена Патона. Тому разом із представниками агентства «CzechTrade» та компанії «Mironet» дипломати домовилися відправити перші ноутбуки саме туди.

Вісім ноутбуків отримають діти із сімей, становище яких погіршилося внаслідок війни, решта стануть обладнанням школи, у якій навчається 970 учнів. 29 з них мають статус внутрішніх переселенців, оскільки є вихідцями з окупованих територій, а 35 учнів – сироти.

«Попри війну навчальний процес не зупинився, а набуває нового виміру, пов’язаного з онлайн-навчанням. Деякі учні не мають комп’ютерів чи ноутбуків і навчаються за допомогою смартфонів, що не дає змоги виконувати певні види домашніх завдань, наприклад, комп’ютерне моделювання зварювальних швів чи програмування», – розповідає Ірина Воронова, директорка Фахового коледжу зварювання та електроніки імені Євгена Патона у Дніпрі.

Йдеться про чергове продовження проєкту «Комп’ютери дітям» (Počítače dětem), який під час закриття шкіл протягом пандемії коронавірусу допоміг тисячам чеських родин. Нині ж метою проєкту є допомоги й українським дітям.

Школу в Дніпрі вибрало агентство «CzechTrade», яке й допомогло організувати передачу ноутбуків дипломатичним шляхом за співпраці з українським посольством. Агентство також закликало інші чеські компанії, аби вони надали старіші пристрої.

«Це потрібний проєкт, який має на меті покращити якість навчання там, де через відсутність технологій неможливо це реалізувати інакше. Ми відправляємо до України 30 відремонтованих та робочих ноутбуків, на яких встановлено 13 програм українською та англійською мовами, які потрібні учням насамперед для програмування», – розповідає Роберт Новотний, власник компанії «Mironet» та засновник проєкту «Комп’ютери для дітей».