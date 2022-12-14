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Країни Вишеградської четвірки: найбільш негативно до біженців ставляться словаки

ČTK, Наталія Драган
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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7:00

Значна більшість чехів і поляків вважають, що у розв'язанні війни в Україні винна Росія. У Словаччині та Угорщині таку думку поділяє менше половини населення.

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Поміж країн Вишеградської четвірки, до якої входять Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина, найбільшу неприязнь до українських біженців відчувають словаки (52 відсотки), найменше - поляки (11 відсотків), угорці (15 відсотків) і чехи (25 відсотків).

Про це свідчить опитування, результати якого надала чеському інформагенству «ČTK» неурядова організація «Globsec». Саме опитування проводило агентство «Focus», яке охопило тисячу респондентів у кожній з чотирьох країн.

Один з авторів опитування Патрік Сзігерле зазначив, що поміж ключових факторів негативного сприйняття українських біженців у Словаччині є побоювання словаків, що допомога Україні погіршить саму економічну ситуацію в країні.

Згідно з опитуванням, позитивне ставлення до біженців з України мають переважно поляки (85 відсотків), угорці (82 відсотки) і чехи (73 відсотки), а словаки посіли останнє місце (42 відсотки).

84 відсотків респондентів у Польщі і 72 відсотків у Чехії заявили, що Росія несе відповідальність за початок війни в Україні, а в Угорщині та Словаччині таку думку поділяють лише 43 відсотки опитуваних. У Словаччині ж до 39 відсотків населення звинувачують США і НАТО в конфлікті в Україні.

На думку більшості представників країн Вишеградської четвірки, найменш вигідною формою допомоги біженцям є надання безкоштовних мовних курсів або безкоштовного чи субсидованого житла.

Згідно з даними «Globsec», станом на кінець листопада у Польщі було зареєстровано 1,5 мільйона біженців з України, у Чехії – майже півмільйона, у Словаччині – 100 тисяч, а в Угорщині – 31 тисяча.

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