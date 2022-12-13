Тисячі українських фахівців працюватимуть на чеських збройових заводах

Чехія готова прийняти до кількох тисяч українських фахівців, які працюватимуть над спільними проєктами на збройових заводах країни. Про це в інтерв’ю виданню «Radiožurnál» повідомив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.

За його словами, таке рішення є результатом жовтневої зустрічі в Києві прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали і президента України Володимира Зеленського.

Метою проєкту є створити спільні виробничі потужності, які дозволять українським фахівцям працювати в Чехії в безпечних умовах. Угода передбачає передусім ремонт і модернізацію важкої бойової техніки. Детальнішу інформацію через безпеку та комерційну таємницю оприлюднити не можуть.

«Загалом можу сказати, що на першому етапі ми зосереджені на спільній модернізації та ремонті потужностей, а пізніше і на виробництві важкої бойової техніки», – сказав Томаш Копечний. Крім того, він додав, що виробництво деяких основних систем озброєння або їхніх компонентів має розпочатися вже у першій половині наступного року.

Як зазначив заступник міністра оборони, у Чехії існує попит на понад тисячі працівників. «Наприклад, компанії «Tatra» з холдингу «Czechoslovak Group» не вистачає 500 людей. Тож буде тисячі нових робочих місць. Це також залежатиме від того, як збільшуватимуться виробничі потужності чеських компаній та виробництво спільних чесько-українських збройових комплексів», - сказав він.

Україна, за його словами, має величезний досвід і відмінні результати в оборонній промисловості. До того ж українці працювали в чеській промисловості, зокрема в оборонному секторі, ще до того, як Росія вторглася в Україну. «Ми не вчора чи минулого року почали їздити до України, ми їздимо туди з 2015 року. Ми намагалися відповісти на російську агресію посиленням обороноздатності України. Для українців війна почалася одразу після Майдану. Це поступовий процес збільшення українських працівників», – сказав заступник міністра.

«Йдеться не про хвилю біженців, а про висококваліфікованих працівників, які зароблятимуть гроші для компаній і у такий спосіб допомагатимуть чеській економіці», – додав він.

Як і попередні проєкти, цей також фінансуватимуть міжнародні донори в рамках Копенгагенської ініціативи, тобто скандинавські країни та Велика Британія, а також США чи Нідерланди. За словами Томаша Копечного, наступним інвестором буде Україна, яка замовить товар.