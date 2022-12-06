Пльзеньський край відправить до Івано-Франківської області шість генераторів

Представники Пльзеньського регіону поїдуть до України вже втретє. У грудні туди вирушать губернатор Рудольф Шпотак і його заступники Йозеф Бернар, Павел Чіжек і Павел Гайс. «Ми перевеземо другу списану машину швидкої допомоги та інші електростанції до партнерського регіону в Україні. Нині вони користуються великим попитом. Ми вважаємо справою солідарності максимально допомогти», – зазначив губернатор.

Окрім електростанцій, медичних товарів та іншого обладнання, у машині швидкої допомоги також є один дефібрилятор та один транспортний апарат штучної вентиляції легенів, які попрямують до Лисецької центральної районної лікарні. Під час грудневого візиту представники Пльзеньського краю та Івано-Франківської області планують офіційно підписати декларацію про партнерство.

Першу поїздку до України депутати обласної ради здійснили ще у липні. Чехи доставили туди 11 електростанцій та автомобіль швидкої допомоги з запасом медикаментів та інших необхідних речей.

Допомогу Україні вже раніше запропонувала і Прага, яка відправить до Києва та Миколаєва 626 дизельних обігрівачів, 18 електростанцій і медичні товари. Зокрема до української столиці буде відправлено 400 обігрівачів і 10 електростанцій, до Миколаєва – 226 обігрівачів і 8 електростанцій.

Забезпечити Україні теплішу зиму в умовах війни прагнуть й місцеві організації. Наприклад, Оломоуцька архієпархіальна благодійна організація (ACHO) оголосила збір на генератори та мобільні пропан-бутанові печі. «Можливо, вже протягом кількох днів ми відправимо цілу вантажівку печей і газових балонів», – зазначив директор організації Вацлав Кепрт. За його словами, чехи планують доставити до України 500 таких печей і стільки ж газових балонів, які організація змогла придбати за 1,4 мільйона крон.

Крім пропан-бутанових печей, які здатні забезпечити аварійне опалення, збір орієнтований на генератори. Перша партія, яку пожертвувала громадськість, вже вирушила до України, наступна ж, за словами Кепрта, запланована на наступний тиждень.