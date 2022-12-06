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ZprávyУкраїнські новиниПльзеньський край відправить до Івано-Франківської області шість генераторів

Пльзеньський край відправить до Івано-Франківської області шість генераторів

ČTK, Дарина Дзюба
Foto: Profimedia.cz

Ілюстраційне фото.

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12:30

Чехія продовжує допомагати Україні. Пльзеньський край відправить до Івано-Франківської області шість електростанцій вартістю 72 тисячі крон, а також машину швидкої допомоги з необхідним медичним обладнанням.

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Представники Пльзеньського регіону поїдуть до України вже втретє. У грудні туди вирушать губернатор Рудольф Шпотак і його заступники Йозеф Бернар, Павел Чіжек і Павел Гайс. «Ми перевеземо другу списану машину швидкої допомоги та інші електростанції до партнерського регіону в Україні. Нині вони користуються великим попитом. Ми вважаємо справою солідарності максимально допомогти», – зазначив губернатор.

Окрім електростанцій, медичних товарів та іншого обладнання, у машині швидкої допомоги також є один дефібрилятор та один транспортний апарат штучної вентиляції легенів, які попрямують до Лисецької центральної районної лікарні. Під час грудневого візиту представники Пльзеньського краю та Івано-Франківської області планують офіційно підписати декларацію про партнерство.

Першу поїздку до України депутати обласної ради здійснили ще у липні. Чехи доставили туди 11 електростанцій та автомобіль швидкої допомоги з запасом медикаментів та інших необхідних речей.

Допомогу Україні вже раніше запропонувала і Прага, яка відправить до Києва та Миколаєва 626 дизельних обігрівачів, 18 електростанцій і медичні товари. Зокрема до української столиці буде відправлено 400 обігрівачів і 10 електростанцій, до Миколаєва – 226 обігрівачів і 8 електростанцій.

Забезпечити Україні теплішу зиму в умовах війни прагнуть й місцеві організації. Наприклад, Оломоуцька архієпархіальна благодійна організація (ACHO) оголосила збір на генератори та мобільні пропан-бутанові печі. «Можливо, вже протягом кількох днів ми відправимо цілу вантажівку печей і газових балонів», – зазначив директор організації Вацлав Кепрт. За його словами, чехи планують доставити до України 500 таких печей і стільки ж газових балонів, які організація змогла придбати за 1,4 мільйона крон.

Крім пропан-бутанових печей, які здатні забезпечити аварійне опалення, збір орієнтований на генератори. Перша партія, яку пожертвувала громадськість, вже вирушила до України, наступна ж, за словами Кепрта, запланована на наступний тиждень.

Водночас минулого четверга до України вирушила вантажівка з лікарняними ліжками, матрацами, одягом, ковдрами, постільною білизною, медичним приладдям, засобами гігієни, підгузками для дорослих і дітей, іграшками та електростанціями. Вантажівка попрямувала до міста Тернопіль, яка забезпечить подальшу розсилку допомоги до інших місць.

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