Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Вже з половини цього місяця міжнародний автобусний перевізник «FlixBus» запустить нові маршрути через Польшу та Чехію. Крім того, з 7 грудня компанія відновить постійний маршрут до Одеси.

Нові маршрути: N3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава

N3245: Івано-Франківськ – Львів –Ржешув – Лодзь –Познань

N3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага

Маршрути обслуговують комфортабельні автобуси зі зручними сидіння з простором для ніг, розетками, туалетом на борту і кондиціонером. Продаж квитків на нові напрямки вже розпочався. Придбати їх можна онлайн на сайті перевізника, у додатку «FlixBus» або на сторінках партнерських компаній.

«Українські маршрути ще ніколи не були такими потужними, як зараз – 14 ліній, які відправляються з 13 міст України», – коментує Міхал Легман, директор компанії «FlixBus» в Україні, Польщі та країнах Балтії. «Ми хочемо, щоб кожен українець, який сьогодні приймає складне рішення їхати до Європи, міг купити квиток за доступною ціною і був впевнений, що їде комфортабельним автобусом зі стандартною комплектацією у Європі».

Скористатися послугами компанії можна і на новому маршруті Київ-Кишинів.

CUA886: Київ – Житомир – Бердичів – Вінниця – Могилів-Подільський – Єдинці – Балті – Оргіїв – Кишинів – аеропорт «Кишинів»

З початку повномасштабного російського вторгнення компанія «FlixBus» запустила уже 6 нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія здійснює 14 маршрутів з України до 5 країн Європи – Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.