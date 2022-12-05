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ZprávyУкраїнські новиниКомпанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Дарина Дзюба
Foto: FlixBus

Автобус компанії «FlixBus». Ілюстраційне фото.

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6:00

З 15 грудня компанія «FlixBus» запускає три нові міжнародні маршрути з України. Два з них лежать через Польщу, а один – через Чехію.

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Вже з половини цього місяця міжнародний автобусний перевізник «FlixBus» запустить нові маршрути через Польшу та Чехію. Крім того, з 7 грудня компанія відновить постійний маршрут до Одеси.

Нові маршрути:

  • N3242: Вінниця – Хмельницький – Львів – Люблін – Варшава
  • N3245: Івано-Франківськ – Львів –Ржешув – Лодзь –Познань
  • N3271: Полтава – Київ – Львів – Краків – Прага

Маршрути обслуговують комфортабельні автобуси зі зручними сидіння з простором для ніг, розетками, туалетом на борту і кондиціонером. Продаж квитків на нові напрямки вже розпочався. Придбати їх можна онлайн на сайті перевізника, у додатку «FlixBus» або на сторінках партнерських компаній.

«Українські маршрути ще ніколи не були такими потужними, як зараз – 14 ліній, які відправляються з 13 міст України», – коментує Міхал Легман, директор компанії «FlixBus» в Україні, Польщі та країнах Балтії. «Ми хочемо, щоб кожен українець, який сьогодні приймає складне рішення їхати до Європи, міг купити квиток за доступною ціною і був впевнений, що їде комфортабельним автобусом зі стандартною комплектацією у Європі».

Скористатися послугами компанії можна і на новому маршруті Київ-Кишинів.

  • CUA886: Київ – Житомир – Бердичів – Вінниця – Могилів-Подільський – Єдинці – Балті – Оргіїв – Кишинів  – аеропорт «Кишинів»

З початку повномасштабного російського вторгнення компанія «FlixBus» запустила уже 6 нових маршрутів з України до Європи. Загалом компанія здійснює 14 маршрутів з України до 5 країн Європи – Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Детальніше про маршрути та ціну на квитки можна дізнатися за посиланням ТУТ.

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