Де в Празі покататися на ковзанах: найцікавіші локації на повітрі

Катання під Жижківською вежею

Ковзанка під Жижківською вежею (Žižkovská věž) пропонує неповторну атмосферу та чудові зігріваючі напої. На вас чекає якісний глінтвейн, добірні страви на грилі, першокласне обслуговування та веселощі на ковзанах.

Foto: www.kudyznudy.cz Ілюстраційне фото.

Термін: з 1 грудня до 15 березня 2023 року

Графік роботи: щодня з 9 до 20 години

Вхід: 120 крон, діти до 14 років - 100 крон, діти зростом до 100 см у супроводі дорослого - безкоштовно. На території закладу працює прокат ковзанів

Адреса: Mahlerovy sady, Praha 3 - Žižkov

Ковзанка на Стрілецькому острові

1 грудня на Стрілецькому острові (Střelecký ostrov) у центрі Праги вже вдруге відкрилася ковзанка. Вона невелика за розміром (20 × 10 метрів), але затишна і романтична. На території працює бар з теплими напоями та закусками.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Термін: з 1 грудня до 31 січня 2023 року

Графік роботи: понеділок-п'ятниця - з 14 до 21 години, в суботу та неділю - з 10 до 21 години

Вхід: 50 крон, прокат ковзанів - 100 крон

Адреса: Střelecký ostrov 336, Praha 1

Деталі: за посиланням.

Ковзанка на «Letné»

Найбільший льодовий майданчик у Празі знаходиться на «Letné» навпроти футбольного стадіону «Sparta». На ковзанці працює бістро з напоями і прокат ковзанів, доступний також намет із підігрівом для відпочинку. Крім того, на території майданчику є невеличка ковзанка для дітей, на яку 5 грудня завітає Святий Мікулаш зі своєю свитою.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Анонс до відкриття ковзанки.

Термін: з 1 грудня до 28 лютого 2023 року

Графік роботи: щодня з 9 до 21 години

Вхід: вільний, працює роздягальня (30 крон) та прокат ковзанів - 120 крон за годину, шолом - 30 крон

Адреса: Letenská pláň, Praha 7 - Letná

Деталі: за посиланням.

Ковзанка у «Havlíčkovy sady»

Прага 2 запрошує маленьких і дорослих гостей до празького парку « Grébovka» на нову ковзанку. На території працює пункт прокату ковзанів і продаються легкі закуски.

Термін: з 1 грудня до 28 лютого 2023 року

Графік роботи: щодня з 9 до 20 години

Вхід: діти до 6 років безкоштовно, дорослі - 50 крон, прокат ковзанів - 80 крон

Адреса: Havlíčkovy sady, Praha 2 - Vinohrady

Деталі за посиланням.

Ковзанка в «Ládví»

Прага 8 відкрила нову ковзанку для дітей та дорослих в басейні в «Ládví». Щоранку вона використовується для учнів початкових класів та дітей із дитячих садків. Після обіду на ковзанку запрошуються всі бажаючі.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Термін: з 26 листопада до 29 лютого 2023 року

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 13 до 19 години, субота і неділя з 13 до 20 години

Вхід: діти до 150 см - безкоштовно, дорослі - 60 крон, прокат ковзанів: діти до 150 см - 40 крон, дорослі - 49 крон, шолом - 30 крон

Адреса: Štíbrova 1776/17, Praha 8-Kobylisy

Деталі: за посиланням.

Ковзанка в парку «Folimanka»

Foto: www.kudyznudy.cz Ілюстраційне фото.

Термін: з 1 грудня до 28 лютого 2023 року

Графік роботи: щодня з 9 до 20 години

Вхід: дорослі - 50 крон, діти до шести років - безкоштовно, прокат ковзанів - 80 крон

Адреса: Sekaninova 639/20, Praha 2

Деталі: за посиланням.

Ковзанка біля торгового центра «Chodov»

Вже вчетверте парк біля торгового центру «Chodov» перетворився на романтичний льодовий майданчик. Завітайте на ковзанку та насолодіться святковою атмосферою. На території ковзанки працює Wi-Fi.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Термін: з 28 листопада до 31 січня 2023 року

Графік роботи: понеділок-пятниця - з 10 до 21 години, субота-неділя - з 9 до 21 години; у святкові дні: 24 грудня - з 9 до 15 години, 31 грудня - з 9 до 18 години

Вхід: дорослі - 140 крон, діти до 6 років - 90 крон, прокат ковзанів: дорослі - 130 крон, діти - 90 крон, шолом - 50 крон

Адреса: U Kunratického lesa, Praha 11

Деталі: за посиланням.

Ковзанка біля заповідника «Зірка»

Льодовий майданик запрошує дітей та дорослих покататися на ковзанах, пограти у хокей та взяти участь у різних конкурсах. На відвідувачів чекає широкий асортимент гарячих та прохолодних напоїв, а також різні смаколики. 3 грудня о 17 годині відбудеться урочисте відкриття ковзанки.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Термін: з 1 грудня до 28 лютого 2023 року

Графік роботи: щодня з 9 до 21 години

Вхід: вільний, прокат ковзанів: дорослі - 130 крон, діти до 15 років - 100 крон, шолом - 30 крон

Адреса: Na Vypichu, Praha 6