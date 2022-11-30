Святий Миколай єднає. Українська співачка Марія Бурмака виступить у Празі

«Запрошую на родинний концерт для дітей та їхніх батьків! У Чехії день Святого Миколая (Мікулаша) відзначають 6 грудня. Цього дня Святий Мікулаш у супроводі янгола та чорта ходить до діточок увечері 5 грудня. Чемні дітки дістають солодощі та фрукти, а неслухняним чорт дає картоплину або шматок вугілля. Для діточок з України Мікулаш прийде вперше, то буде гарно, весело і тепло! Співатимемо разом!», - пише співачка на своїй сторінці у Фейсбуці.