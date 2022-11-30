Святий Миколай єднає. Українська співачка Марія Бурмака виступить у Празі

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5 грудня у громадському центрі «Світло» відбудеться благодійний родинний концерт народної артистки України, музикантки та телеведучої, авторки понад 150 композицій та понад 10 альбомів - Марії Бурмаки.
«Запрошую на родинний концерт для дітей та їхніх батьків! У Чехії день Святого Миколая (Мікулаша) відзначають 6 грудня. Цього дня Святий Мікулаш у супроводі янгола та чорта ходить до діточок увечері 5 грудня. Чемні дітки дістають солодощі та фрукти, а неслухняним чорт дає картоплину або шматок вугілля. Для діточок з України Мікулаш прийде вперше, то буде гарно, весело і тепло! Співатимемо разом!», - пише співачка на своїй сторінці у Фейсбуці.
Насолодитися співом української виконавиці та заспівати разом із нею улюблені дитячі та різдвяні пісні українці зможуть 5 грудня о 16 годині 30 хвилин у громадському центрі «Світло» за адресою Staroměstské náměstí, 1/4, Staré Město.
«Святий Миколай єднає! Вечір пов’язаний зі збором добровільних благодійних внесків. Допомагаємо Україні разом», - йдеться на сторінці заходу.
Більш детально з акцією можна ознайомитися за посиланням.