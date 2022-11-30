Різдвяні традиції чехів: значення Адвенту та адвентового вінка

На головних площах країни вже запалили новорічні ялинки, численні різдвяні ярмарки пропонують мешканцям і гостям країни різноманітні смаколики, а міста вбралися у яскраві ліхтарики, які нагадують про наближення Різдва. 27 листопада мешканці Чехії запалили у своїх домівках першу свічку на традиційному адвентовому вінку. Що таке Адвент, як виникла ця традиція та яке значення має для чехів?

Адвент починається в четверту неділю перед 24 грудня, тобто Різдвом Христовим, і триває від 22 до 28 днів. Цього року перша неділя Адвенту припала на 27 листопада. Кожна з неділь має свою назву: перша – залізна, за нею – бронзова і срібна, а останню називають золотою.

Що таке Адвент?

Слово «адвент» походить від латинського слова «adventus», що означає «прихід». Період Адвенту – це час очікування приходу Спасителя і підготовка до різдвяних свят.

1-ша неділя Адвенту - 27 листопада 2022 року 2-га неділя Адвенту - 4 грудня 2022 року 3-тя неділя Адвенту - 11 грудня 2022 року 4-та неділя Адвенту – 18 грудня 2022 року

Перша неділя Адвенту, яка завжди припадає на період між 27 листопада та 3 грудня, починає християнський або літургійний рік. Четверта неділя Адвенту передує святу Різдва або Різдва Христового, цей день є святкуванням народження Ісуса Христа.

Адвентовий вінок і різдвяний календар

Найвідомішим символом Адвенту є адвентовий вінок, на якому розташовані чотири свічки, що поступово запалюють щонеділі аж до Різдва. Існує багато варіантів того, як може виглядати адвентовий вінок – він може бути виготовлений з різних матеріалів, мати різний розмір або колір свічок. Найпопулярнішим у Чехії вважається вінок із хвойних гілок, які символізують життя. Кругла форма вінка символізує Божу вічність, єдність та воскресіння. На вінку є п'ять свічок, три з яких фіолетові, одна рожева, а посередині біла. Свічки запалюють поступово проти годинникової стрілки, а на Різдво запалюють білу, яка символізує Ісуса Христа.

Foto: Profimedia.cz Адвентовий вінок. Ілюстраційне фото.

Ще однією традицією є виготовлення адвентового або різдвяного календаря. У ньому є 24 коробочок, у яких містяться маленькі подарунки або аркуші паперу з побажаннями.

Історія таких різдвяних календарів починається з кінця 19 століття, коли їх створювали вручну. «Батьком» адвент-календарів вважається німець Герхарт Ленд, який першим ініціював їхнє серійне виробництво. Його календар називався «В країні Ісуса» і містив два аркуші паперу – один із різдвяними малюнками, інший із 24 віршами. Щодня до Різдва діти мали вирізати малюнок і приклеювати його до відповідного зображення. Коли на Різдво всі пазли були складені, з них утворювався чудовий різдвяний пейзаж.

У решті Європи різдвяні календарі почали поступово з’являтися лише після Другої світової війни. Згодом кожен народ адаптував їх під себе та свої традиції.