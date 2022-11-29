У Празі скасовують виступи росіян, які підтримують агресію в Україні

«Російські артисти, які публічно підтримують війну проти України, виступатимуть у клубі «Forum Karlín» у Празі», - зазначив нещодавно у Твіттері чех Карел Ружічка. Ця заява викликала шквал негативних емоцій у соціальних мережах. Зокрема, її відкрито розкритикував колишній посол України в Чехії та нинішній заступник міністра закордонних справ України Євген Перебійніс. «Це не може бути правдою…», - написав він.

Однак тепер ситуація змінилася. Після гучних заяв представники «Forum Karlín» видалили інформацію про концерти зі свого сайту і опублікували заяву про те, що майданчик сам вирішив відмінити виступи російських артистів.

«Як власники концертного залу ми неодноразово зверталися до німецького агентства з проханням скасувати два з трьох концертів. Цього не сталося. Тому ми вирішили відмінити виступи з нашого боку, залишивши у програмі лише концерт Світлани Лободи, яка відкрито виступає проти російської агресії», - написали представники празького концертного майданчика.

Два російських артисти, які відкрито підтримують російську агресію в Україні, - це заслужений артист Росії Григорій Лепс, нагороджений медаллю «Учасник бойових дій в Сирії» 2017 року, та відомий російський співак і автор пісень Стас Михайлов, також нагороджений різними національними музичними преміями.