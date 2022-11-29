Чеський мільярдер вже відновлює Україну та інвестує мільйони крон

Лібор Вінклер не покладається на офіційну стратегію чеської держави і сам активно займається майбутньою відбудовою України. Він вже вклав у це свої інвестиції, які на першому етапі мають сягнути десяти мільйонів євро (250 мільйонів крон).

«Празький інвестиційний фонд «RSJ Investments» та українська компанія «Теплоінвест» підписали меморандум про співпрацю. Цей початок співпраці вже пов’язаний із фінансовими інвестиціями «RSJ» у проєкти Теплоінвесту»», – розповів виданню Лібор Вінклер, який керує інвестиційним фондом «RSJ Investments». Під час урочистого підписання меморандуму про співпрацю в Києві був присутній і посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула.

«Очевидно, що для реалізації інвестиційних планів війна Росії проти України має закінчитися, проте «RSJ» вже інвестує у дві котельні, які зараз будує компанія «Теплоінвест», а співфінансує їх державний УкрЕксімБанк»», – додає Вінклер.

Чех надсилає суму в розмірі 100 тисяч євро (2,5 мільйона крон), що допоможе компанії «Теплоінвест» добудувати котельні, які будуть постачати тепло з біомаси для медичних закладів і водночас дозволить компаніям працювати. Котельні розташовані у двох госпіталях у центральній Україні приблизно за сотню кілометрів від фронту (точне місце розташування Вінклер не називає з міркувань безпеки, але редакція знає його).

Метою компаній «RSJ Investments» і «Теплоінвест» є будівництво мережі котелень на біомасі в Україні. Фірма «RSJ» виступатиме фінансовим інвестором і на першому етапі готова виділити десять мільйонів євро. Натомість компанія «Теплоінвест», що належить групі місцевих підприємців, буде керуючим партнером, відповідальним за будівництво та експлуатацію котелень, зокрема на півдні та південному сході України.

Взяти участь у фінансуванні запланованих проєктів має і Європейський банк реконструкції та розвитку за допомогою місцевого партнера банку «УкрЕксімБанк». Це український державний банк, який підтримує як імпорт, так і експорт. Водночас «УкрЕксімБанк» робить акцент на відновлюваних джерелах енергії, зокрема біомасі.

Після закінчення війни «RSJ» і «Теплоінвест» хочуть встановити котельні на біомасі в лікарнях та схожих закладах, а згодом і в міських тепломережах. Також можлива когенерація (комбіноване виробництво тепла та електроенергії). Крім того, «RSJ» працює над створенням швидкозростаючих плантацій тополі в Україні, які могли б слугувати джерелом палива для спільних проєктів. Усі ці проєкти забезпечуватимуть українських споживачів «місцевою» та «зеленою» енергією. Водночас це захистить їх від нестабільності ринкових цін на енергоносії.

Обидві компанії хотіли б будувати проєкти з тепловою потужністю не менше 100 МВт. З огляду на те, що «RSJ» надасть власний капітал, а банк підтримуватиме проєкти за допомогою кредитів, загальна сума інвестицій на першому етапі може сягнути понад 20 мільйонів євро, тобто півмільярда крон.

«RSJ Investments» – це інвестиційний фонд у Празі, який управляє широким інвестиційним портфелем у Чехії та за кордоном. Він інвестує в інформаційні технології, екологічне сільське господарство, відновлювані джерела енергії, землю тощо. У Чехії «RSJ» побудувала та керує електростанцією, що працює на соломі. В Україні компанія розробила проєкт із використанням подрібненої деревини в місті Білопілля Сумської області та заклала розсадник тополі. Компанія також має дві котельні на біомасі в Польщі.