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ZprávyУкраїнські новиниУкраїномовні аудіогіди у музеях. Де у Празі говорять вашою рідною мовою?

Україномовні аудіогіди у музеях. Де у Празі говорять вашою рідною мовою?

Дарина Дзюба
Foto: Jakub Čaja, Seznam Zprávy

Празький Град. Ілюстраційне фото.

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7:00

Під час екскурсії визначними пам'ятками Праги українці нарешті можуть почути рідну мову, адже музеї та галереї чеської столиці заговорили українською. Розповідаємо, як і де саме працюють україномовні аудіогіди.

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  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
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За ініціативи Першої леді України Олени Зеленської у Празі з'явилися україномовні аудіогіди. Відтак, відвідувачі музеїв можуть насолоджуватися екскурсіями українською мовою і не думати про те, що ще не володіють чеською на достатньому рівні. Такі аудіогіди абсолютно безкоштовні, а завантажити їх можна просто на свій телефон.

Національний музей

Почути українську можна, наприклад, у Національному музеї Праги, що є одним із найбільших музейних комплексів у Чехії. До нього належать Музей природознавства, Музей історії Чехії, Чеський музей музики, Етнографічний музей тощо. Наразі аудіогід доступний лише для деяких експозицій, всі вони розміщені в центральній будівлі музею на Вацлавській площі. Українською мовою доступні сім екскурсійних трас.

Отримати аудіогід дуже легко: просто завантажте на телефон мобільний додаток та встановіть у налаштуваннях українську.

  • Адреса: Václavské náměstí 68, Praha 1
  • Графік роботи: щодня з 10 до 18 години
  • Ціна квитків: дорослий – 250 крон, діти до 15 років – безкоштовно, діти 15-18 років – 150 крон. Придбати квитки можна за посиланням.

Празький Град

Посольство України у Чехії розробило безкоштовний україномовний аудіогід для домінанти Праги – Празького Граду, куди входить знаменитий Собор святого Віта, Золота вуличка або Базиліка святого Їржі.

Аудіогід доступний у вигляді мобільного додатка, який можна безкоштовно завантажити на мобільний телефон. Екскурсія починається перед входом до Граду на Градчанській площі.

  • Адреса: Pražský hrad, Hradčanské náměstí, Praha 1
  • Графік роботи: з 9 до 17 години (внутрішні приміщення), з 6 до 22 години (ареал Граду)
  • Вартість квитка: 250 крон, для дітей від 6 до 16 років – 125 крон, родинний квиток (2 дорослих і 3 дітей – 500 крон)

Квитки можна придбати на сайті.

Лобковіцький палац

Україномовний аудіогід можна знайти і у галереї у Лобковіцькому палаці. У ньому відвідувачі можуть побачити всесвітньовідомі картини Брейгеля, Каналетто, Веласкеса, а також велику колекцію кераміки. Крім того, у музеї зберігаються оригінальні партитури багатьох світових композиторів, зокрема, Гайдна, Моцарта і Бетховена.

Аудіогід можна отримати у касі галереї.

Лобковіцький палац

  • Адреса: Pražský hrad, Jiřská 3, 119 00 Praha 1-Hradčany
  • Графік роботи: щодня з 10 до 18 години
  • Вартість квитка: дорослий – 290 крон, дитячий – 220 крон

Квитки можна купити у касі або на сайті.

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