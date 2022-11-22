Україномовні аудіогіди у музеях. Де у Празі говорять вашою рідною мовою?

За ініціативи Першої леді України Олени Зеленської у Празі з'явилися україномовні аудіогіди. Відтак, відвідувачі музеїв можуть насолоджуватися екскурсіями українською мовою і не думати про те, що ще не володіють чеською на достатньому рівні. Такі аудіогіди абсолютно безкоштовні, а завантажити їх можна просто на свій телефон.

Національний музей

Почути українську можна, наприклад, у Національному музеї Праги, що є одним із найбільших музейних комплексів у Чехії. До нього належать Музей природознавства, Музей історії Чехії, Чеський музей музики, Етнографічний музей тощо. Наразі аудіогід доступний лише для деяких експозицій, всі вони розміщені в центральній будівлі музею на Вацлавській площі. Українською мовою доступні сім екскурсійних трас.

Отримати аудіогід дуже легко: просто завантажте на телефон мобільний додаток та встановіть у налаштуваннях українську.

Адреса: Václavské náměstí 68, Praha 1

Графік роботи: щодня з 10 до 18 години

Ціна квитків: дорослий – 250 крон, діти до 15 років – безкоштовно, діти 15-18 років – 150 крон. Придбати квитки можна за посиланням

Празький Град

Посольство України у Чехії розробило безкоштовний україномовний аудіогід для домінанти Праги – Празького Граду, куди входить знаменитий Собор святого Віта, Золота вуличка або Базиліка святого Їржі.

Аудіогід доступний у вигляді мобільного додатка, який можна безкоштовно завантажити на мобільний телефон. Екскурсія починається перед входом до Граду на Градчанській площі.

Адреса: Pražský hrad, Hradčanské náměstí, Praha 1

Графік роботи: з 9 до 17 години (внутрішні приміщення), з 6 до 22 години (ареал Граду)

Вартість квитка: 250 крон, для дітей від 6 до 16 років – 125 крон, родинний квиток (2 дорослих і 3 дітей – 500 крон) Квитки можна придбати на сайті.

Лобковіцький палац

Україномовний аудіогід можна знайти і у галереї у Лобковіцькому палаці. У ньому відвідувачі можуть побачити всесвітньовідомі картини Брейгеля, Каналетто, Веласкеса, а також велику колекцію кераміки. Крім того, у музеї зберігаються оригінальні партитури багатьох світових композиторів, зокрема, Гайдна, Моцарта і Бетховена.

Аудіогід можна отримати у касі галереї.