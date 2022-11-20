«Крила для України». Зимовий одяг, українська їжа і не лише

З початку російського вторгнення в Україну організатори акції «Крила для України» допомагають вимушеним переселенцям, які знайшли прихисток у Чехії. 24 листопада вони проведуть вже другий захід і щиро запрошують всіх, хто бажає підтримати Україну.

«Насамперед я дуже хочу, щоб про цю акцію дізналося якомога більше українських біженців, які потребують нашої допомоги», - розповіла редакції організаторка заходу Тереза Матоногова.

Foto: З архіву Терезт Матоногової. Тереза Матоногова з родиною.

Тереза – одна з тих чешок, хто не залишився осторонь і вирішив допомогати українським переселенцям. Невдовзі після початку російської агресії в Україні вона почала організовувати матеріальну допомогу українцям у Празі 5.

«Тоді ми з чоловіком відкрили курси чеської мови для українців в бістро «Dynamica Waltrovka». За цей час я познайомилася з багатьма українками, які стали моїми подругами. І відчула ще більшу потребу допомагати їм та іншим українцям. Це найважливіше, що я можу зробити. У жовтні ми знову організували курс чеської, який фінансово підтримав фонд«ВІА», і вирішили повторити акцію на підтримку України, яка з великим успіхом пройшла у червні», - розповіла Тереза.

Цього разу чехи збиратимуть та роздаватимуть зимовий одяг та необхідні речі, будуть знайомитися і смакувати українську їжу. «На гостей чекає передріздвяний ярмарок, а також театральна вистава з живою музикою та інтерактивним майстер-класом для дітей у виконанні хореографа Яни Реутової та танцюристів із різних куточків України», - додала чеська волонтерка.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Запрошення на захід.

Акція відбудеться 24 листопада об 11 годині в бістро «Dynamica Waltrovka» за адресою Kačírkova 982/4, Praha 5.