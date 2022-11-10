Захист трудових прав біженців у Чехії: «DoPráce.org» допоможе знайти роботу

Як виник проєкт «DoPráce.org»?

Проєкт допомоги Україні я задумала в березні, коли прилетіла до Праги допомагати колегам-психологам консультувати українських біженців.

Маючи досвід роботи з людьми з посттравматичним стресовим розладом, я розуміла, що цей стан міг наступити у багатьох українців, якщо не дати їм можливість працювати, утримувати себе та своїх близьких. Тому запропонувала учасникам «Празького Російського Антивоєнного Комітету», який утворився одразу після початку російської агресії в Україні, організувати службу допомоги біженцям з України з працевлаштуванням у Чехії.

Foto: З архіву Станіслави Лівшіц. Засновниця проєкту допомоги українським біженцям з працевлаштуванням «DoPráce.org», голова ради директорів «The Fifth Dimension Fund z ú», докторка психологічних наук Станіслава Лівшіц.

На мій заклик відповіли ті, хто вже працював волонтерами на вокзалах, у KACPU, гуртожитках – ті, хто першими приймав біженців у Празі. Нині наша команда складається з понад десятка волонтерів різних професій. Один із них, Ілля Бабич, сприяв співпраці нашого проєкту з благодійним фондом «Мрія». Саме там у квітні ми і почали проводити щоденні консультації з працевлаштування для біженців.

Після двох місяців консультування та напрацювання знань з трудового законодавства Чехії, а також практик його застосування щодо біженців, ми зібрали матеріали для семінару з працевлаштування, а «Мрія» надала аудиторію для його проведення.

У вересні на підставі «DoPráce.org» ми зареєстрували некомерційну організацію «The Fifth Dimension Fund z ú», яка цілеспрямовано допомагає біженцям у законному працевлаштуванні у Чехії.

Як розвивається проєкт?

Метою «DoPráce.org» було знайти професіоналів з-поміж вимушено переміщених українців для проведення семінарів. Наразі семінари та консультації поряд із нашими волонтерами проводять кілька українців, яких ми відібрали та натренували.

Наші волонтери створили та розвивають сайт doprace.org, де є багато корисної для біженців інформації про працевлаштування у Чехії. Ми розвиваємо онлайн-конференції та онлайн-консультації з працевлаштування, щоб нашу допомогу могли отримати українці, які нині проживають у різних містах та селах Чехії.

Хто ваша цільова аудиторія?

З початку роботи нашого проєкту консультації та семінари з працевлаштування відвідали щонайменше 1000 біженців з України. До нас приходять українці від малого до великого: від 16-річних підлітків, які шукають підробіток, до жінок і чоловіків старших за 60 років. Ми намагаємося допомогти всім.

Чи важко знайти роботу в Чехії біженцям без знання чеської мови?

Роботу без знання чеської або англійської мов знайти можна. Але це не завжди буде та робота, на яку людина могла розраховувати в Україні. Тому перше, що ми рекомендуємо всім, хто до нас звертається, – це вивчати чеську та підтягувати англійську.

А якщо українець хоче працювати за фахом?

Роботу за фахом знайти можна, але це, звичайно, залежить насамперед від самого фаху. Багато спеціальностей вимагають нострифікації диплома, підтвердження кваліфікації, високого рівня знання мови та отримання ліцензії на право роботи.

Про що мають пам'ятати українці перед тим, як підпишуть трудову угоду?

Щоб отримати відповіді на ці питання, краще відвідати наші семінари та онлайн-конференції або ознайомитися з інформацією на сайті. Головна порада – не підписуйте договір, який ви не прочитали, не зрозуміли або з пунктами якого не погоджуєтесь.

Головна порада – не підписуйте договір, який ви не прочитали, не зрозуміли або з пунктами якого не погоджуєтесь Станіслава Лівшіц, засновниця проєкту «DoPráce.org», голова ради директорів «The Fifth Dimension Fund z ú »

Які види трудових угод існують для іноземців?

У Чехії немає окремих видів трудових договорів чи угод для іноземців. Трудове законодавство поширюється на всіх працівників. Проте практика застосування – це інша справа. Тому ми й навчаємо наших слухачів на семінарах усьому, що дозволить їм укласти трудові договори, які захищають їхні права. Вчимо відрізняти надійних роботодавців від ненадійних, а також розбираємо конкретні випадки та відповідаємо на запитання слухачів.

Чи надаєте ви юридичні консультації з питань працевлаштування?

Ні, ми не надаємо юридичної допомоги. Цим займаються інші благодійні організації. Ми надаємо консультації щодо трудових договорів та угод, радимо, як захистити свої права і куди звернутися, якщо вони порушені.

Чи варто, на вашу думку, шукати роботу через агентуру? На що слід звернути увагу?

Законно працююча агентура з ліцензією, що діє, – це такий же роботодавець у Чехії, Німеччині та Польщі, як і будь-який інший. На семінарах ми показуємо, як перевірити, чи має агентура діючу ліцензію на діяльність у Чехії, який договір агентура може, а який не має права укладати.

Чи реально українцю-біженцю стати індивідуальним підприємцем у Чехії? Що для цього потрібно?

Звісно, реально! Інформацію про це можна отримати на семінарах та конференціях з працевлаштування «DoPráce.org».

Чи важливу роль при пошуку роботи відіграє правильно складене резюме? Чи допомагаєте ви на семінарах із цим?

Звичайно, резюме відіграє велику роль при пошуку роботи. На онлайн-конференціях ми показуємо, як правильно скласти резюме, а на онлайн-консультаціях допомагаємо з написанням резюме та мотиваційних листів роботодавцям. Наші волонтери записали чудові навчальні відео-ролики про це.

Чи користується попитом проєкт серед українців?

Так, затребуваний. Зростає й щоденне відвідування нашого сайту. Після появи запитів з інших міст ми вирішили вийти на аудиторію по всій Чехії.

Що ви порадите українцям, які хочуть залишитись у Чехії?

Тим, хто хоче залишитися в Чехії після війни, дуже важливо дотримуватись законодавства, працювати законно та встановити такі відносини з роботодавцем, щоб після закінчення візи тимчасового захисту мати можливість отримати робочу візу на основі трудового договору.

Сподіваємося, що завдяки нашій інформаційній допомозі українці будуть озброєні знаннями та мотивацією, що дозволить їм працювати лише законно та відстоювати свої трудові права. Наша чеська благодійна організація «The Fifth Dimension Fund z ú» продовжуватиме роботу щодо поширення принципів законного рівноправного працевлаштування для всіх.