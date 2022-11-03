Українці знову можуть продовжити термін дії закордонного паспорта у консульстві

Уряд відновив можливість продовжувати термін дії паспортів для виїзду за кордон та вносити в них дані про дітей у дипломатичних установах України. Українці, які нині вимушено перебувають за кордоном, знову можуть безкоштовно продовжувати дію паспортів у консульствах, а також вносити до них відомості про своїх дітей.

Раніше ми повідомляли про те, що минулого тижня консульські установи України припинили розгляд відповідних заяв. Підставою стали затверджені 18 жовтня зміни до Тимчасового порядку внесення інформації до паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Замість продовження старих закордонних паспортів уряд пропонував українцям виготовляти нові паспорти. Однак оплата за виготовлення нового паспорта становить 120 євро, що для більшості українців, які вимушено евакуювалися за кордон, є занадто великою сумою.

Як зазначають у міністерстві, 28 жовтня це питання обговорювали на черговому засіданні Координаційного штабу з питань повернення до України громадян з тимчасово окупованих територій (ТОТ) та третіх країн. Після цього Мінреінтеграції разом з Міністерством закордонних справ та Міністерством міграційної служби ініціювали невідкладне внесення на розгляд Уряду проєкт щодо поновлення можливості для українців за кордоном продовжувати термін дії паспортів та вписувати до них своїх дітей. Розроблена МЗС відповідна постанова була схвалена на засіданні Кабміну 1 листопада.