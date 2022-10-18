Як нострифікувати український диплом у Чехії?

Про те, як біженцям з України нострифікувати диплом про отримання вищої освіти або атестат про середню освіту, редакції розповіла Катержина Ошанцова, консультантка з питань працевлаштування некомерційної організації «Центр інтеграції іноземців у Празі» (СІС).

Які організації в Чехії мають право нострифікувати документи про отримання освіти? Які є в Празі?

Відповідальні установи, як і вся процедура нострифікації, відрізняються залежно від рівня отриманої освіти. Визнання еквівалентності документів про освіту, виданих іноземними початковими та середніми школами, коледжами, училищами, в Чехії здійснюється регіональними органами влади. В столиці це Міська рада Праги – Управління освіти (Magistrát hl. m. Prahy – odbor škol­ství).

Розглядати та вирішувати питання про визнання вищої освіти іноземців у Чехії мають право лише державні установи, приватні ж таких повноважень не мають. Так, у Празі це Карлів університет (Univerzita Karlova), Вища школа економіки (Vysoká škola ekonomická), Чеський технічний університет (České vysoké učení technické), Чеський агротехнічний університет (Zemědělská univerzita).

У конкретному випадку рішення приймається державним університетом, який проводить аналогічну акредитовану програму навчання в Чехії. З переліком напрямків навчання можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки.

Чи потрібно робити апостиль та легалізацію диплома про вищу освіту, виданого в Україні?

Згідно з міжнародними угодами, громадянам України не потрібно апостилювати та легалізувати документи. Тому визнати українські дипломи про освіту у Чехії набагато легше, ніж в інших країнах.

Foto: З архіву Катержини Ошанцової. Консультантка з питань працевлаштування «СІС» Катержина Ошанцова.

З яких етапів складається нострифікація диплома про вищу освіту?

Якщо йдеться про визнання вищої освіти, для початку варто дізнатися, в якому державному університеті Чехії мають подібну програму. Тобто, це має бути акредитований навчальний заклад, в якому є факультет зі схожими дисциплінами, зазначеними у вашому дипломі. Для цього можна скористатися сайтом Міністерства освіти, культури та спорту або звернутися за консультацією до нашого Центру інтеграції іноземців.

Після треба завантажити форму заяви про визнання диплома (uznání) із сайту обраного навчального закладу. Наприклад, на сайті Карлового університету така форма доступна чеською та українською мовами, що значно полегшить заповнення тим, хто погано володіє чеською.

Зазвичай термін розгляду заяв становить 30-60 днів. Але з огляду на кількість заяв, які наразі опрацьовує університет, це може зайняти 2-3 місяці.

Які документи, окрім заяви про визнання диплома, подаються на нострифікацію?

До заяви про визнання диплома додається офіційно завірена копія диплома та додаток до нього з обсягом вивчених предметів. Завірити ці документи можна у будь-якому відділенні Чеської пошти, скориставшись послугою Сzechpoint.

І якщо диплом і додаток видані лише українською мовою, вам доведеться зробити офіційний (судовий) переклад обох цих документів. Якщо ваш диплом двома мовами – українською та англійською, судовий переклад не знадобиться. У цьому разі університети його не вимагають.

Якщо у вас немає диплома чи додатка через те, що ви, наприклад, виїхали з України з поспіхом, або втратили документи, то деякі документи можна замінити урочистою декларацією (čestné prohlašení). Але ми не знаємо, наскільки добре це працює на практиці.

Скільки коштує нострифікація для біженців з України?

Згідно із законом 67/2022Sb, до якого внесено зміни відповідно до закону 199/2022, українці, які втекли від російської агресії, звільняються від плати за визнання документів про освіту. Але для цього їм необхідно додати копію візи тимчасового захисту або візи толерантності.

Якщо ви приїхали до Чехії через російську агресію в Україні, вам необхідно додати копію візи тимчасового захисту або візи толерантності, щоб не платити за нострифікацію Катержина Ошанцова, консультантка з питань працевлаштування

Українці, як й інші іноземці, які проживають у Чехії на підставі іншого дозволу на проживання, сплачують 3 тисячі крон у разі визнання вищої освіти та 1 тисячу крон, якщо йдеться про визнання початкової чи середньої освіти.

Чи виникають труднощі з підтвердженням, наприклад, медичних дипломів?

Якщо йдеться про медичну освіту, як для лікарів, стоматологів, фармацевтів, так і для медсестер, визнання самого диплома є лише першим кроком. На жаль, найлегшим. Для того, щоб мати можливість працювати у медичній сфері у Чехії, визнання освіти недостатньо, оскільки необхідно також скласти апробаційний іспит.

Він складається з трьох частин, де перевіряються професійні навички, знання чеської системи охорони здоров’я та відповідного законодавства. Частину професійної практики треба проходити в акредитованому закладі (практика лікарів триває 6 місяців), а після – скласти усний тест на знання мови та професійні знання. Тому це тривалий і, насправді, складний процес. Проте ті, хто потребує допомоги в цьому питанні, може звернутися до нашої організації.

Якщо нострифікація не пройшла успішно, які подальші дії?

У разі негативної відповіді ви маєте право на його апеляцію (оскарження) протягом 15 днів. Апеляція надається до того університету, куди ви подали документи на нострифікацію. Якщо йдеться про визнання початкової та середньої освіти, апеляцію слід подати до регіонального управління.

Університет має повторно розглянути вашу заяву на нострифікацію документів. Якщо відповідь буде позитивна, вам сповістять про це. Але здебільшого заявку направляють до Міністерства освіти, культури та спорту Чеської Республіки, яке й розглядає оскарження. Досить часто ми стикалися з тим, що міністерство позитивно оцінювало апеляцію. Тому, звичайно, є сенс її подати.

Якщо Міністерство освіти, культури та спорту відхилило вашу апеляцію, то, на жаль, отриману в Україні освіту не визнали.

Крім того, я хотіла б зазначити, що у рамках визнання освіти оцінюється еквівалентність програми, яку ви вивчали в Україні, за змістом та обсягом навчальній програмі в Чехії. Тому деякі спеціальності важче нострифікувати. Це, наприклад, юридичний напрямок, де важливою є чеська правова система. Але ми маємо випадки, коли такий диплом визнали не в Карловому університеті, а на якомусь юридичному факультеті за межами Праги.

Також може виникнути проблема з нострифікацією диплома, якщо навчання проходило дистанційно, а обсяг програми був меншим, ніж у Чехії.

Якщо ми говоримо про початкову та середню освіту, органи влади досить часто призначають нострифікаційний іспит з предмета, якщо обсяг навчання за кордоном не відповідає навчанню в Чехії. У рамках вищої освіти ми з цим ще не стикалися, хоча теоретично така можливість, мабуть, теж є.